Catania: “Da lontano” con la pianista Ketty Teriaca

Musica intima, introspettiva, un racconto ispirato dall’inquietudine di vivere contemporanea e da silenzi sepolti dalla corsa quotidiana contro il tempo. Si intitola “Da lontano” il cd della pianista Ketty Teriaca che contiene 15 brani firmati da compositori e musicisti contemporanei: Marco Betta, Maria Gabriella Cappelletti, Valentina Grisafi, Mario Gulisano, Luca Nobis, Giovanni Seneca, Luciano Maria Serra e Daniel Wolff.

Martedì 21 febbraio concerto e presentazione del video diretto dalla film maker Nadia Arancio. Concepito come album per piano solo, dalle armonie dense e crepuscolari, “Da lontano” si configura come un’opera corale. È il tributo d’amicizia che in otto, fra musicisti, colleghi e strumentisti italiani e stranieri, hanno dedicato alla Teriaca pianista, con la quale si sono misurati in occasione di concerti e performance musicali negli ultimi trent’anni.

Quindici i brani in scaletta, partiture per piano solo, alcune inedite, firmate da compositori come Marco Betta, attuale sovrintendente del teatro Massimo di Palermo; pianistri come Maria Gabriella Cappelletti, Valentina Grisafi, Luca Nobis e Luciano Maria Serra, dai chitarristi Giovanni Seneca, Mario Gulisano e dal brasiliano Daniel Wolff.

Il cd, prodotto dalla casa discografica Modhì music company, sarà presentato martedì 21 febbraio da Zo Catania alle 21.00 nel corso di una serata che vedrà anche la proiezione in anteprima del video “Da lontano”, realizzato sulle note del brano omonimo di Luca Nobis, chitarrista e direttore del CPM music institute di Milano, anche lui ospite della presentazione.

Un video diretto da Nadia Arancio con la fotografia di Ivan Nicolosi. completano il progetto le opere dell’artista catanese Nunzio Fisichella realizzate durante l’ascolto dei brani ed esposte quella sera nel foyer del teatro del centro Zo. L’opera “Planare” è la copertina del Cd.

“Da lontano – spiega Ketty Teriaca – nasce durante il lockdown, quando in assenza di concerti di musica da camera, mi sono ritrovata a studaire pagine del repertorio solistico. Alla ricerca di nuove partiture, ho coinvolto Luca Nobis chiedendogli la trascrizione per piano di un brano ascoltato durante un suo concerto.

Cosa che ho poi ripetuto con tutti gli amici compositori dei quali apprezzavo la scrittura e che mi hanno donato loro partiture. Il Cd è un omaggio a mia madre e a tutte le madri che affiancano con costanza i propri figli nelle loro passioni, supportandoli negli studi, incoraggiandoli nei fallimenti (inevitabili in qualunque percorso di conoscenza) e condividendone i successi. Da qui l’idea di realizzare un video, dove il brano di Luca Nobis fa da colonna sonora ad un racconto sul rapporto tra madre e figlia sullo sfondo dell’amore comune per la musica e il pianoforte. E per il mare”.

I quindici brani di “Da lontano” di Ketty Teriaca sono disponibili su Spotiyf, Youtube e sulle piattaforme digitali Deezer e Amazon music. Si tratta di : Da lontano di Luca Nobis; Pace di Valentina Grisafi; Planare di Giovanni Seneca; il valzer dei ciliegi di Giovanni Seneca; Ecuba di Marco Betta; due piccoli valzer sentimentali di Luciano Serra; Per Elsa di Luca Nobis; A brief nocturne in B flat minor (a dialogue in the night) di Maria Gabriella Cappelletti; Nives di Mario Gulisano; Ultima luce di Marco Betta; Cristaldina di Daniel Wolff; Lamento para Maroca di Daniel Wolff; Notturno, soledad di Valentina Grisafi; Intermezzo di Valentina Grisari e La vita che appare di Marco Betta.