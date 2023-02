Sicilia: l’innovativo progetto di Sicilian Stories, l’APP che lancia bellezze e tradizione locali

Sicilian Stories, è un progetto digitale nato da pochissimi anni ma fonda le sue radici in quella che è una storia che sa di lavoro e di famiglia.

Questo innovativo brand ha progettato e lanciato un’app siciliana sostenibile ed inclusiva. L’ideatrice del progetto, Flaviana Lenzo afferma «l’obiettivo principale di Sicilian Stories, è quello di rendere visibili maestranze ed eccellenze siciliane, fruibili e riconoscibili al mondo intero, dando loro il valore e la visibilità che meritano. Il concept del progetto è “Tutte le opportunità della Sicilia in un’APP”!»

La sensibile intuizione di Flaviana Lenzo è stata quella di rendere accessibile, ad una platea internazionale, una varietà di eccellenze siciliane creando una vetrina digitale unica per l’acquisto dei prodotti e per la conoscenza dei luoghi incantevoli della nostra terra dando loro la visibilità e l’importanza che meritano, tutto questo valorizzando la storia delle proprie radici.

Inizia a viaggiare fin da piccola coltivando sempre più la passione per scoprire nuove frontiere e nuovi mondi senza mai dimenticare le origini, infatti nel tempo ha avuto conferma che la Sicilia è riconosciuta nel mondo per le sue bellezze ma soprattutto per le sue eccellenze, come il pistacchio di Bronte, le mandorle di Avola, i cannoli, la cassata gli arancini e tanto altro, e allora perché non dare il giusto valore a questo patrimonio enogastronomico e culturale?! Soprattutto per le piccole realtà artigianali che non hanno la forza di avere la giusta visibilità ma che producono prodotti eccellenti e naturali.

E la visione del mondo unita alla visione della sua terra ha portato la voglia di condividere e far conoscere a quante più persone possibili tutta questa bellezza, così é nato il progetto digitale Sicilian Stories.

Infatti afferma <la condivisone è una costante insita dentro di noi, è una cosa che viene dalle nostre origini, tradizioni, da un forte valore di famiglia dove la mamma siciliana come gesto d’amore, come cura, offre cibo per allietare e scandire i momenti trascorsi insieme felici, perché in Sicilia i bei momenti passano dalla tavola, il nutrimento come segno d’amore, passione per la persona che si ha accanto. E da queste tradizioni, origini, nasce l’idea di condivisione e mettere a disposizione di tutti, sapori e colori, cultura che si fa eccellenza della nostra terra. Il nostro obbiettivo è portare nel mondo tutte queste realtà artigianali meritevoli, dando loro la giusta visibilità attraverso la nostra vetrina digitale».

Il 1 gennaio del 2018, nasce l’idea di Flaviana Lenzo, di creare una vetrina digitale per i brand Made in Sicily sui social media per poi espandersi negli anni con altri progetti.

In questi 5 anni, la platea virtuale è notevolmente cresciuta, riscuotendo notevole approvazione dalla community interessata.

«Adesso», conclude l’imprenditrice Lenzo «sono tanti i progetti realizzati in questi 5 anni: dalla Google Dev Fest, al progetto Smart Wai dove abbiamo donato un e commerce gratuito a chi aveva un unico canale di vendita durante il primo lockdown, al programma di amazon influencer e alla collaborazione con superga. Ho costituito un team di professionisti del digitale con il quale ci dedichiamo a progetti innovativi e sostenibili.

L’ultimo nato è proprio l APP di Sicilian Stories un market place fruibile sia attraverso app che web, dove sarà possibile acquistare prodotti tipici siciliani di ogni genere e scoprire anche la sicilia con itinerari dedicati ed esperienze da vivere. Inoltre verranno segnalati percorsi di trekking naturalistici e strutture idonee per disabili».

Ogni settimana il marketplace sarà aggiornato con nuovi brand e prodotti. Ognuno di noi può supportare questo progetto scaricando gratuitamente l’APP e condividendo sui social un’immagine dell’APP e taggando il profilo ufficiale di Sicilian Stories. Supportare questo progetto significa supportare il meglio della Sicilia.

Di seguito i link per accedere al progetto:

Download App (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.sicilianstories.app

Download App (iOS) https://apps.apple.com/us/app/sicilian-stories/id6443666946

Piattaforma Web https://shop.sicilianstories.eu/it/