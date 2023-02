Riposto (Ct): arriva Lucilla Kids con l’associazione Officina solidale

Lucilla Kids, star di Youtube con oltre 300 milioni di visualizzazioni, si esibirà lunedì prossimo, 20 febbraio, alle 16.00 in piazza San Pietro a Riposto, nel catanese. Un evento gratuito organizzato e offerto dall’associazione ripostese Officina solidale, con il contributo dell’ARS e con il patrocinio del comune e della pro loco di Riposto.

Laureata in scienze dell’educazione, Lucilla Kids riunisce le sue più grandi passioni: il canto, la danza e l’amore per i bambini. Oggi l’artista è uno dei personaggi più amati e seguiti dal pubblico infantile. Propone uno show per bambini, allegro e spiritoso, basato su canzoni e piccole coreografie per far ballare i bambini e, perché no, anche i genitori. Uno spettacolo ludico e nello stesso tempo educativo che tende a creare interazione attraverso i concetti base del primo apprendimento come numeri, lettere e suoni.

Il pomeriggio sarà allietato anche dalle maschere Disney dell’accademia BMA di Giarre. “Siamo a Carnevale e abbiamo voluto regalare un pomeriggio di festa e allegria a tutti i bambini – spiega Placido Laudani, presidente dell’associazione Officine solidale – Lucilla Kids, lo sanno bene i genitori di bambini di una certa fascia d’età, è un idolo. Sa essere coinvolgente e trascinante con le sue canzoni e i suoi balli. Siamo certi che i bimbi che accorreranno in piazza San Pietro, si divertiranno”.

All’evento prenderanno parte anche alcuni minori ospiti delle comunità del territorio. “E’ un momento di festa a cui vogliamo che partecipino tutti i bambini, anche e soprattutto quelli meno fortunati – prosegue Laudani – vogliamo che sia una giornata di allegria e spensieratezza, che possano ricordare in futuro. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i partner che hanno reso possibile l’organizzazione di questa manifestazione”.