Palermo: verso “hop hop market” edizione carnascialesca

È tutto pronto a Palermo per l’edizione carnascialesca di “Hop hop market”, la fiera mercato dell’artigianato siciliano proposta dall’associazione Artigianando. Dopo il successo della fiera natalizia è stata annunciata la prima manifestazione tra le tante in programma nel 2023.

La fiera si svolgerà in via Generale Magliocco a Palermo a partire da venerdì 17, giorno della sua inaugurazione, fino a domenica 26 febbraio. La fiera sarà aperta dalla domenica al giovedì dalle 10.00 alle 20.00 e venerdì e sabato dalle 10.00 alle 24.00.

Venti gli spazi espositivi dove sarà possibile osservare e acquistare diversi oggetti ideati e realizzati a mano e, infine, proposti da artigiani siciliani. Si andrà da oggetti realizzati in legno, monili, oggetti in lavanda e in pietra lavica, ceramiche dipinte, oggetti in ulivo, ma anche libri e borse artigianali. Diversi saranno gli spazi dedicati ai bambini con laboratori creativi e animazione dove potranno divertirsi creando e passare delle ore in assoluta spensieratezza.

“Siamo molto orgogliosi e contenti – dichiara Luca Tumminia, presidente dell’associazione e organizzatore della fiera – di inaugurare il nuovo anno riproponendo una delle manifestazioni che amiamo di più. Questa seconda edizione l’abbiamo fortemente voluta ed è ovviamente un’occasione per passare del tempo in allegria, visto il clima festoso e colorato e per acquistare, lo ribadisco sempre, oggetti veramente unici”.

Una particolarità, nonché grande novità di questa nuova edizione, è l’inserimento di un contest pensato e dedicato a tutti coloro che acquisteranno un qualsiasi oggetto da uno dei 20 artigiani presenti alla fiera mercato e che si faranno fotografare accanto alla grande mascotte presente all’ingresso e che porterà alla vincita di un buono spendibile all’interno di uno dei negozi più prestigiosi della città.