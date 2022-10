Milazzo (Me): al Majorana si pianificano eventi e attività

Motore aggregante e fulcro di azioni virtuose e buone pratiche, l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” continua la sua azione di pianificazione, progettazione e realizzazione di eventi e attività.

A pochi giorni dal seminario“Generazioni connesse- Life long learning”,trasmesso sul canale YouTube dell’istituto in diretta streaming nazionale,evento non meramente celebrativo della Festa dei nonni, ma assolutamente esperenziale per imparare a costruire il proprio futuro guardando al passato, nella prospettiva della continuità delle generazioni, il Majorana facilita le attività di educazione e di apprendimento permanenti con nuove e apprezzate azioni virtuose.

Didattica innovativa e approccio inter-funzionale come comune denominatore delle attività della seconda settimana di ottobre con la prima delle 3 giornate di outdoor learning organizzate per le 15 classi prime dell’istituto e la presentazione nell’aula magna di alcuni progetti che, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, mirano a rafforzare la funzione educativa della scuola per rispondere ai bisogni delle generazioni presenti, insegnando loro ad abitare il mondo in modo nuovo, rinforzando competenze e acquisendo metodologie di auto-orientamento, sia formativo sia professionale.

Il successo della prima giornata dioutodoorlearning, svoltosi giovedì 6 ottobre, con escursione bionaturalistica nei siti del mulino di Capo, l’acqua dell’Usignolo e la strada dei Papi presso Montagnareale ha avvalorato l’efficacia educativa di tale strategiaad affiancamento e completamento del sistema educativo più tradizionale.

Sempre nella stessa giornata, l’istituto ha presentato il percorso WE CAN JOB, uno strumento innovativo di orientamento on-line, da offrire ai propri studenti come parte propedeutica ed integrante dei percorsi di PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro, con un forte radicamento nell’attività di indirizzo e accrescimento delle competenze sia sul mondo del lavoro sia sulla conoscenza di se stessi.

Ideato e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con l’Associazione Italiana Psicologi, il percorso on-line prevede per gli studenti e le studentesse un impegno quantificabile in 20 ore formative, da svolgere nell’arco di 3 settimane alternando momenti teorici e attività pratiche, test psicoattitudinali, simulazioni, esplorazione di professioni e mestieri, grazie alle quali i giovani avranno modo di esplorare il mondo delle professioni, riflettere sulle proprie attitudini e inclinazioni, immaginare quali potrebbero essere i profili professionali più in linea con aspirazioni, interessi e competenze acquisite, esplorare i possibili sbocchi lavorativi per ciascuna professione, orientarsi verso la scelta dell’università dove iscriversi per continuare a formarsi.

“Sviluppare le competenze trasversali degli studenti e far intraprendere occasioni di Alternanza in linea con le proprie attitudini per garantire appoggio a tutti i momenti di scelta e transizione della persona, e promuovere occupabilità, inclusione sociale e crescita è sempre stata la finalità precipua del Majorana – commentano il Dirigente Scolastico, prof. Castrovincie il suo vicario prof. Arlotta – che, ancora una volta, costruisce reti di relazione e iter progettuali atti a fornire risposte concrete alle esigenze della società e proseguire nel solco della ormai consolidata e riconosciuta tradizione dei giovani ex-studenti dell’istituto inseriti già dopo pochi mesi dal conseguimento del diploma nel mondo del lavoro con competenze e abilità o iscritti con successo nelle diverse facoltà universitarie del territorio italiano”.

Ulteriore opportunità per gli studenti dell’istituto è il percorsoGirls Go Circular, cui la scuola ha aderito con entusiasmo e determinazione. Si tratta di un progetto educativo finanziato dall’UE che,volendo contribuire in misura sostanziale agli obiettivi della politica UE sulla diversità di genere, fornendo alle ragazze competenze digitali e imprenditoriali, mira a dotare i giovani dai 14 ai 18 anni in Europa di competenze digitali e imprenditoriali attraverso un programma di apprendimentoonline sull’economia circolare e avrà inizio già nelle prossime settimane rispondendo, al contempo, alla richiesta degli studenti del Majorana di avere un ruolo attivo nella transizione verde.

Settimane ricche di eventi e opportunità formative per gli studenti del Majorana, proiettato sempre più a proseguire il suo eccellente percorso per diventare una scuola d’Europa e un polo di ricerca-azione e innovazione, al centro di un dibattito educativo che ormai ha superato da tempo i confini territoriali.

Avanti tutta quindi e, mentre le attività in sede procedono speditamente una delegazione di studenti e professori dell’istituto è presente con un proprio stand alla fiera MAKER FAIRE ROME 2022.