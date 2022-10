Catania: parte il tour autunnale del polistrumentista The Niro

Parte dal Boozer di Catania il tour autunnale del cantautore e polistrumentista “The Niro”. Dal 12 al 22 ottobre salirà sui palchi di alcuni tra i principali club di Sicilia e Calabria.

L’artista romano proporrà alcuni brani del repertorio in compagnia della sua chitarra. Non mancherà qualche anticipazione dal nuovo album di inediti, la cui uscita è prevista nella primavera del 2023.

Le date del tour:

12.10 Boozer, Catania

13.10 Sharaba, Barcellona P.G. (Me)

14.10 Sottosopra, Giardini Naxos (Me)

15.10 Mug, Comiso (Rg)

16.10 Sonica, Siracusa

17.10 Bolazzi, Palermo

19.10 Lido Paddy’s, Catanzaro

22.10 Officine Balena, Palmi (Rc)

Davide Combusti (The Niro) ha all’attivo tre album usciti per la Universal: The Niro (2008), Best Wishes (2010) e 1969 (2014) mentre l’album del 2012 The Ship è stato pubblicato da Viceversa Records e distribuito da Emi. Proprio 1969 si distingue dalle precedenti opere per essere interamente scritto e cantato in italiano, come la sua title track presentata nella sezione Nuove proposte del 64° Festival di Sanremo.

Molti i colleghi illustri che chiamano The Niro ad aprire i loro concerti. Tra i tanti Deep Purple, Amy Winehouse, Tom Hingley, leader degli Inspiral Carpets e Lou Barlow dei Dinosaur jr, Carmen Consoli, Isobel Campbell, Chris Leo, Gabriella Cilmi, One Republic, Afterhours, Caparezza, Malika Ayane. Apprezzato anche all’estero, si esibisce soprattutto tra Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti (partecipa al tributo mondiale in onore di Elliott Smith, organizzato dalla Radio dell’Università di Boston, con un’interpretazione di Everything reminds me of her).

Nel 2019 The Niro viene chiamato da Gary Lucas per realizzare ‘The Complete Jeff Buckley and Gary Lucas Songbook’, album acclamato dalla critica contenente alcuni brani inediti nati dalla collaborazione dei due artisti americani ed entrato nella cinquina delle Targhe Tenco 2020 nella sezione ‘Album Interprete’.