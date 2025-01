Rimini: al Sigep il siciliano Gabriele Fiumara conquista il podio e vola ai campionati mondiali di gelateria

Un nuovo, straordinario successo per lo chef siciliano del gelato Gabriele Fiumara, che al Sigep 2025 di Rimini ha portato l’Italia sul podio della Gelato Europe Cup, conquistando la qualificazione ai Campionati Mondiali di Gelateria 2026. Con una performance di altissimo livello, la squadra capitanata da Fiumara – affiancato dal team manager Alessandro Racca e dal pastry chef Angelo Cardella – è salito sul podio nella competizione europea, dimostrando ancora una volta l’eccellenza del Made in Italy nel settore della gelateria artigianale.

Il Sigep, considerato l’evento di riferimento a livello internazionale per il mondo del gelato, della pasticceria, della panificazione e del caffè, ha visto confrontarsi le migliori squadre europee in una serie di prove tecniche e creative. Tra queste, la squadra italiana si è particolarmente distinta, trionfando nella categoria “Miglior Gelato del Recupero”, in cui una giuria composta da 9 giornalisti, lo ha premiato per un’originale creazione realizzata con ingredienti di recupero, tra cui il panettone. Questo approccio, che unisce sostenibilità e innovazione, ha convinto la giuria, sottolineando l’abilità dello Chef Fiumara nell’unire gusto e responsabilità ambientale.

“Sono orgoglioso di questo risultato, che rappresenta un passo fondamentale nel mio percorso professionale e una grande soddisfazione per tutta la squadra”, ha dichiarato Fiumara. “Il Sigep è una vetrina incredibile e poter competere a questi livelli è già di per sé un onore. Ora abbiamo un anno per prepararci al meglio e rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali di Gelateria. Daremo il massimo per portare ancora più in alto il nostro gelato artigianale.”

Il risultato ottenuto al Sigep 2025 conferma Fiumara come una delle figure più influenti del panorama della gelateria italiana. Originario di Santa Teresa di Riva, nel messinese, ha costruito la sua carriera con passione, studio e sperimentazione, affermandosi per la sua capacità di combinare tecniche innovative con il rispetto della tradizione artigianale. La sua attenzione alla qualità delle materie prime, alla sostenibilità e alla ricerca di nuovi equilibri di sapori lo ha reso un punto di riferimento per il settore.

L’intera comunità siciliana e il mondo della gelateria italiana ora guardano con entusiasmo alla prossima sfida: i Campionati Mondiali di Gelateria 2026, in cui Fiumara e il suo team porteranno in gara il meglio del talento italiano. L’obiettivo, adesso, è quello di conquistare il titolo mondiale e confermare l’Italia come patria d’eccellenza del gelato artigianale. (nella foto il team guidato da Fiumara)