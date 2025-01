Patti (Me): pass mondiale per la nations cup di Twirling di Torino per quattro atlete

Le atlete siciliane Mariagiovanna Giordano, Emma Uzzi, Chiara Natoli e Alice Boria parteciperanno alla Nations cup world Baton Twirling di Torino 2025 IBTF. Un risultato importante per la disciplina e il territorio dove ormai il twirling è una consolidata realtà e il movimento è in continua crescita. Un altro traguardo per l’Onda sport di Twirling e la palestra Meetng2 di Patti i cui atleti sono stati impegnati nei giorni scorsi a Cantalupa (Torino), nel campionato italiano di specialità tecniche.

Atleti in grande spolvero e quattro qualificazioni per i prossimi Campionati mondiali in programma a Torino ad agosto. Prosegue sotto i migliori auspici la stagione dell’Onda Sport di Twirling e della Palestra Meetng 2 di Patti i cui atleti sono stati impegnati nei giorni scorsi a Cantalupa (Torino) nel Campionato italiano di Specialità Tecniche.

Questi, intanto, i risultati degli atleti dell’Onda Sport ai recenti campionati italiani:

1) Mariagiovanna Giordano Campionessa Interregionale e 3 al Campionato Nazionale 2 bastoni senior livello B AMMESSA al Nations Cup world Baton Twirling Torino 2025 IBTF

2) Matilde Pisano ammessa al Campionessa Nazionale solo youth B

3) Chiara Minissale 3° al Campionato Interregionale, ammessa al Campionessa Nazionale 2 bastoni youth B

4) Emma Uzzi 3° al Campionato Interregionale, finalista al campionato nazionale solo youth B – Campionessa Interregionale e 3 al Campionato Nazionale 2 bastoni youth B AMMESSA al Nations Cup world Baton Twirling Torino 2025 IBTF

5) Rachele Pettina ammessa al Campionessa Nazionale solo youth B

6) Chiara Natoli 3 bastoni youth B AMMESSA al Nations Cup world Baton Twirling Torino 2025 IBTF, ammessa al Campionessa Nazionale solo youth B

7) Gabriella Buonasera Campionessa Interregionale e finalista al Campionale Nazionale x-strut youth A

8) Alice Boria Vice Campionessa Interregionale e 3 al Campionato Nazionale 2 bastoni youth livello B AMMESSA alL Nations Cup world Baton Twirling Torino 2025 IBTF

9) Martina Natoli Campionessa Interregionale e finalista al Campionato Nazionale artistic twir junior B

10) Celeste Caruso Campionessa interregionale e Campionessa Nazionale x strut youth B

11) Giada Miragliotta Vice Campionessa Interregionale ammessa al Campionato Nazionale x strut youth B

12) Ludovica Giuttari Campionessa interregionale e Campionessa Nazionale 2 bastoni cadetti B, Vice Campionessa interregionale e Vice Campionessa Nazionale artistic tw cadetti B

13) Pisano Matilde e Feminò Gaia 3 Campionato Interregionale e ammesse al Campionato Nazionale artistic pair junior B

14) Natoli Martina e Boria Alice 1 Campionato Interregionale e finaliste al Campionato Nazionale artistic pair junior A

15) Natoli Chiara e Buonasera Gabriella 2 al Campionato Interregionale e ammesse al Campionato Nazionale artistic pair junior A

16) Pettina Rachele e Giulia 3 al Campionato Interregionale e ammesse al Campionato Nazionale Duet junior B