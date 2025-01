Acitrezza (Ct): si ricorda Verga con il centro studi Acitrezza

Nell’anniversario della morte dello scrittore Giovanni Verga, il centro studi Acitrezza ha organizzato, con il patrocinio del comune di Aci Castello, l’iniziativa “RicordandoVerga” all’interno del salone principale di villa Fortuna.

L’evento è stato aperto dai saluti di Antonio Castorina, presidente del centro studi Acitrezza che ha posto l’attenzione sull’importanza della conservazione della memoria di Verga in un paese, come Aci Trezza, ,che ha dato ispirazione per la stesura del romanzo più importante dello scrittore verista, I Malavoglia, seguito dall’intervento di Antonio Guarnera, presidente della commissione cultura del comune di Aci Castello che ha posto l’accento sui luoghi verghiani ancora individuabili all’interno del paese.

La parola poi è passata ai tre relatori della serata: Dora Marchese, docente e saggista con l’intervento “L’ Aci Trezza dei Malavoglia: dalla realtà al mito letterario”; Rosario Castelli, docente Università di Catania con l’intervento “L’«ingrossamento fotografico» e la scrittura (involontariamente) cinematografica di Verga”; e Grazia Nicotra, storica dell’arte e illustratrice con l’intervento “Roberto Rimini, pittore verista ad Aci Trezza”. La manifestazione è stata moderata da Francesca Bonaccorso, segretaria del Centro Studi Acitrezza e inoltre c’è stato spazio per delle letture tratte da I Malavoglia a cura dell’attore Giovanni Zuccarello.

Si è discusso anche dell’istituendo parco letterario del verismo regionale, così da tenere alta l’attenzione su questo importante organo che però, ad oggi, vede Aci Trezza esclusa tra i paesi in cui insisterà.

A fine serata Antonio Castorina e Francesca Bonaccorso, hanno dichiarato: “La giornata, iniziata ormai come tradizione con la posa dei fiori sulla tomba del Verga è stata molto interessante sotto ogni punto di vista. Ringraziamo i relatori per aver accettato l’invito a partecipare. È importante organizzare questo tipo di manifestazioni ad Aci Trezza, perché la figura del Verga è legata in maniera indissolubile al nostro paese e la memoria di questo va preservata e divulgata”.