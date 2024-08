San Benedetto del Tronto (Ap): serie A puntocuore, in semifinaleLenergy Pisae Catania FC Domusbet.tv Catania

Le sfide dei quarti di finale della serie A Puntocuore hanno deliziato i palati degli appassionati che hanno riempito gli spalti della Beach Arena incastonata sul litorale dell’ex Campo Rodi di San Benedetto del Tronto. Quattro partite intense, non sono mancate le sorprese. Due squadre su quattro non erano mai arrivate al penultimo atto della corsa Scudetto. Dal turbinio di emozioni dei Quarti di finale sono emersi questi accoppiamenti: FVG-Lenergy Pisa e Catania FC-Domuset.tv Catania rispettivamente domani alle 17.00 e 18.30 in diretta su DAZN.

In un colpo solo l’FVG ha centrato le semifinali per la prima volta nella sua storia cogliendo il primo successo in assoluto sull’Alsa Lab Napoli (7-6) che dopo due edizioni si è dovuto fermare ai Quarti. Hanno abdicato anche i campioni in carica del Farmaè Viareggio per 8-6 davanti al Catania FC che per la prima volta nella sua storia è entrato nel gruppo delle migliori quattro squadre d’Italia. Un sortilegio quello etneo nei confronti dei bianconeri che hanno perso le ultime quattro sfide con Catania. Un ko che fa rumore se pensiamo che Viareggio ha mancato le semifinali solo quattro volte nella sua lunga vita sportiva. Meno clamore per il passaggio del turno di Lenergy Pisa che ha vinto con la giovane Lazio (7-1).

I neroazzurri si confermano ad alti livelli, per la quarta edizione di fila in semifinale, la quinta in assoluto. I biancocelesti, dopo la promozione alla Poule Scudetto, al primo atto conclusivo dopo quello del 2016, hanno arricchito il bagaglio di esperienza. L’Happy Car Samb dopo tre stagioni di attesa, sospinta dai propri tifosi, ha quasi toccato con le mani le semifinali. Lo spunto decisivo (3-2 all’extra time) però l’ha piazzato la Domusbet.tv Catania che dal 2021 è un vero e proprio tabù per la Samb. Etnei chirurgici in questa occasione, non è un caso se è la dodicesima volta che entrano nel gruppo delle migliori quattro d’Italia. Un record assoluto.

Sabato 3 Agosto

FVG-Lenergy Pisa (ore 17.00)

Per la giovane storia dei friulani non ci sono precedenti tra le due squadre alla Final Eight. In compenso tra il 2023 e il 2024 Pisa e FVG si sono già incontrate quattro volte, tre in coppa e una in Campionato. Un solo successo, ai rigori, per l’FVG, tre per i pisani che in questa stagione sulla sabbia in teoria hanno perso con la squadra del Friuli Venezia Giulia. Risultato poi ribaltato dal Giudice Sportivo. Si annuncia una gara in cui può succedere veramente di tutto. In caso di passaggio del turno sarebbe una prima assoluto per l’FVG, la terza per Pisa dopo le felici annate del 2021 e 2022.

Catania FC-Domusbet.tv Catania (ore 18.30)

Negli ultimi due anni, da quando Catania FC ha cambiato assetto societario il derby etneo sta ritagliandosi uno spazio importante nel circuito ufficiale. Non è un caso se le uniche due vittorie il nuovo Catania le ha ottenute negli ultimi due anni compresa la finale di Coppa Italia. Gli altri quindici incontri li ha vinti la Domusbet ma contro un altro Catania. Le due squadre non si sono mai incontrate alla Final Eight, d’altronde l’FC non era mai arrivato così lontano. Le due squadre si approcciano in modo completamente diverso, per Catania FC è tutto nuovo, per la Domusbet.tv è la dodicesima semifinale.

La prima gara della giornata ha regalato subito una sorpresa. L’FVG alla sua seconda partecipazione in assoluto alla Final Eight è riuscita a centrare le semifinali per la prima volta superando per 7-6 un ostacolo fin qui insormontabile per la squadra del Friuli Venezia Giulia: l’Alsa Lab Napoli. Dopo tre successi consecutivi con l’FVG i partenopei hanno ceduto il passo, dovendo rinunciare alle semifinali per la prima volta dopo due anni. L’FVG si è presa la rivincita sportiva rispetto al quarto del 2023 grazie a un finale convulso, pazzo e incandescente con tre gol negli ultimi 3’, due dell’FVG, quelli decisivi. Il finale rocambolesco è stato il degno epilogo di una gara vissuta sempre su un equilibrio instabile. La matricola terribile ha sfoggiato una prova corale segnando sul tabellino dei marcatori sette nomi diversi (Hodel sempre più bomber a quota 11 reti). Sirico ha deciso di gonfiare la rete per la prima volta in questa Final Eight. Il Napoli ha sfiorato più volte il successo grazie anche alla doppietta dello spagnolo Kuman salito tanto di rendimento in questa ultima parte della stagione. Stavolta non sono bastate le reti dei due attaccanti della nazionale italiana Sciacca e Zurlo, quest’ultimo al dodicesimo centro in Campionato.

Catania FC da quando nel 2023 ha cambiato assetto societario sta riscrivendo la sua storia. Gli etnei dopo aver vinto il loro primo trofeo, la Coppa Italia di questa stagione, aver conquistato la Final Eight per la seconda volta in assoluto, hanno centrato le semifinali, un obiettivo senza precedenti. Un successo che fa rumore se pensiamo che Catania ha eliminato i Campioni in carica del Farmaè Viareggio. I bianconeri non hanno infranto il sortilegio che li vede sempre perdenti nelle ultime quattro sfide con i siciliani. Catania è partito bene ed ha chiuso ancora meglio. Viareggio ce l’ha messa tutta per rimanere aggrappato al match ma non è bastato. Protagonista assoluto, sempre lui, Bruno Xavier, il giocatore più decisivo nella storia del Campionato italiano soprattutto quando si tratta delle sfide da dentro o fuori. Il talento brasiliano l’ha già fatto con Catanzaro, Terracina, con l’altra squadra di Catania, con lo stesso Viareggio e con Lenergy Pisa. L’ha rifatto in questo quarto con un poker di reti tanto bello quanto importante. Insieme a lui ha brillato l’altro talento verdeoro Eudin autore di una tripletta che lo porta a 16 gol in Campionato. Il terzo protagonista della gara è il terzo giocatore simbolo di questa stagione rossoblù, il portiere Gean Pietro che ha impresso il suo ottavo marchio sgretolando tutti i record di realizzazione per un estremo difensore. Viareggio, con lo Scudetto sul petto, non è riuscito a prendersi la sua undicesima semifinale. Anche questa volta come per tutta la stagione Gori e Remedi rispettivamente con tre e due gol hanno provato a trascinare la squadra. Il bomber senza tempo Gori, con 16 reti, può almeno puntare alla classifica cannonieri.

La Lazio ha retto l’urto nella prima metà della gara poi Lenergy Pisa ha fatto valere l’esperienza ed ha concluso sul 7-1. Nonostante la comprensibile delusione i biancocelesti hanno già vinto il loro scudetto con la prima Final Eight conquistata con la squadra più giovane del circuito, già certi di un posto nella prossima Poule Scudetto. Il Pisa il girone Scudetto l’ha già vinto ed oggi ha confermato di esserci sempre quando le sfide si fanno bollenti. Da quattro stagioni la squadra di Marrucci non manca mai l’appuntamento delle semifinali. Quest’oggi Pisa ha fatto valere la forza di una rosa profonda. Hulk si è preso un giorno di riposo senza conseguenze per la squadra. Luca Barsotti ha firmato il suo primo poker stagionale nel momento meno atteso. Paulinho, a secco finora, ha centrato il bersaglio per la prima volta. Un gol per Vaglini che non è certo il bomber della Final Eight. L’unica costante, lo svizzero Ott al suo dodicesimo gol in Campionato.

Tutte le differenze palesate in Campionato nella Fase a Girone sono scomparse in questo Quarto di Finale in cui l’Happy Car Samb, sospinta dai propri tifosi, ha annullato tutto il teorico gap con la Domusbet.tv Catania. La squadra di mister Di Lorenzo ha giocato la partita migliore della stagione ma non è bastato. Più che una gara è stato un viaggio sulle montagne russe con continui sorpassi, il gol della Samb a pochi istanti dal fischio finale. Altre quattro reti all’extra time, tre del Catania, quelle decisive per il 6-4 finale. La Samb è andata molto vicina all’obiettivo che manca dal 2021. Catania ha polverizzato un alto record: è la dodicesima volta che il club dell’elefantino entra nel gotha delle prime quattro d’Italia. La forza di Catania è la rosa molto larga. Oggi hanno fatto la differenza anche De Nisi, primo gol in Campionato, Be Martins, doppietta all’extra time e Percia Montani. Polveri bagnate per Caique, ci hanno pensato Fred e Catarino che bomber certo non sono. Nella Samb in evidenza ancora una volta Raphael autore di una doppietta (11 reti in tutto). Strepitoso anche Bokinha (settimo sigillo), bella la sorpresa Curcio.

PROGRAMMA

* diretta streaming gratuita sul profilo ufficiale youtube della Lega Nazionale Dilettanti

** in diretta su DAZN

Venerdì 2 agosto

Quarti di Finale Serie A

Alsa Lab Napoli-FVG 6-7

Farmaè Viareggio-Catania FC 6-8

Lenergy Pisa-Lazio 7-1

Domusbet.tv Catania-Happy Car Sambenedettese 6-4

Sabato 3 agosto

Semifinali 5/8 posto Serie A

h: 10.30 Farmaè Viareggio – Happy Car Samb (gara 5)

h: 11.45 Alsa Lab Napoli – Lazio (gara 6)

Semifinali 1/4 posto Serie A

h: 17.00 FVG – Lenergy Pisa (gara 8)**

h: 18.30 Catania FC – Domusbet.tv Catania (gara 7)**

Domenica 4 agosto

Finali 3/8 posto Serie A

Finale 7/8 posto – h: 11.00 perdente gara 5 – perdente gara 6

Finale 5/6 posto – h: 12.15 vincente gara 5 – vincente gara 6

Finale 3/4 posto – h: 14.30 perdente gara 7 – perdente gara 8