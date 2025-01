Messina: tempo di bilanci per la squadra di pallavolo

È tempo di bilanci per il Messina Volley che, al termine del girone di andata della serie C femminile, si colloca al secondo posto in classifica con otto vittorie e due sconfitte, di cui una al tie-break. Le ragazze allenate da mister Francesco Trimarchi, hanno disputato un girone di andata in crescendo e si sono imposte in 26 set, cedendone 11.

A commentare questa prima fase del torneo è il capitano giallo blu Michela Laganà. “Dobbiamo essere orgogliose di essere al secondo posto in classifica, in quanto abbiamo visto che le squadre che compongono questo girone sono tutte difficili da incontrare. Abbiamo avuto un buon percorso con solo due sconfitte e quindi dobbiamo essere felici di questo. Ovviamente nel girone di ritorno dobbiamo cercare di conquistare più punti possibili per onorare questa seconda posizione. Sarà necessario affrontare tutte le squadre con massima attenzione per non lasciare punti. Non bisogna sottovalutare nessun avversario in quanto abbiamo visto che tutte le squadre sono insidiose, a prescindere dal posto in classifica che occupano”.

Il Messina Volley in questa stagione si è rinnovato soprattutto nell’organico e già fra le atlete si vede una maggiore intesa: “Giocare con persone nuove è sempre difficile – continua la palleggiatrice peloritana – in quanto ognuna di noi ha una scuola pallavolistica diversa ma, nonostante ciò, stiamo cercando, partita dopo partita ed allenamento dopo allenamento, di migliorare la nostra intesa per diventare sempre più squadra”.