Modica (Rg): spettacolo nella prima giornata di qualificazione di bech soccer maschile e femminile

Prime sfide in programma nella terz’ultima tappa del campionato italiano di beach soccer maschile e femminile, prima del Master finale di Bellaria (dal 6 all’8 agosto). Subito grande spettacolo sull’arena di Marina di Modica composta da quattro campi di gioco e uno di allenamento. Le qualificazioni hanno appassionato per la presenza di tanti siciliani. Il progetto sportivo – fortemente voluto da I Soci di Fabio Nicosia condiviso con Comune di Modica e Regione – di valorizzazione degli sport sulla sabbia, vive quindi, dopo il beach soccer, la fase decisiva.

Domani mattina scatta il maindraw. Nel tabellone maschile, Benzi-Bonifazi, campioni d’Italia in carica, che partono con il rango di teste serie numero 1. Le stelle sono Daniele Lupo-Ivan Zaytsev, reduci dalla vittoria di Cirò Marina, che affronteranno i gemelli Andronico. I catanesi Franco Arezzo e Geri Ndrecaj, Top Team Masterball, vogliono provare a centrare sulla terra siciliana un risultato importante. Un mese fa, lo ricordiamo, arrivò la vittoria della tappa tricolore in finale su Titta-Sacripanti. Nella prima sfida affronteranno i fratelli Di Franco.

LA PRIMA GIORNATA.È stato il pomeriggio – riservato alle qualificazioni – dei fratelli visto che staccano il biglietto per domani i gemelli Giosué e Federico Andronico, le anime della Masterball Academy, e i fratelli Andrea e Marco Di Franco, allenati da Gianpietro Rigano e a livello indoor nella prossima stagione in forza alla Volley Valley e al Letojanni. Passaggio di turno centrato per il talento Simone Orto (classe 2004) che è in coppia con l’ex campione d’Italia, Paolo Ficosecco. Passano anche i catanesi Ciccio Cavalli e Lorenzo Platania e la coppia Valentino Salema e Valentin Lombardo.

Il racconto.La giornata era cominciata con la vittoria dei giocatori di Sciacca, Andrea Roccazzella e Francesco Raso, sui locali Giovanni Firrincieli e Pierpaolo Giudice per 2-0. Giovanni Alfieri e Matteo Iabichella riescono in tre set ad avere ragione di Nicola Ferro e Davide Taranto, la coppia palermitana campione d’Europa.

Paolo Ficosecco e Simone Orto hanno la meglio su Gianmarco Rabbuazzo e Orazio Gangemi (2-0). Francesco Cavalli e Lorenzo Platania si aggiudicano il derby contro Nuncibello-Di Paola. Salema-Lombardo regolano per 2-0 Alessandro e Stefano Bartoli. Combattutissima la sfida tra Litrico-Cassaniti contro Augugliaro-Scheid finita con la vittoria dei primi.

Nel pomeriggio le sfide decisive: Luca Cravera e Michele Crusca staccavano il pass per il tabellone principale, eliminando proprio Roccazzella-Raso. I gemelli Andronico battono Alfieri-Iabichella dopo aver ottenuto il passaggio del primo turno. Più combattuta e ricca di spunti la sfida tra Andrea e Marco Di Franco contro Seby Litrico-Andrea Cassaniti, vinta dai primi per 2-1. Paolo Ficosecco e Orto battono per 2-1 Marco Zoli e Lorenzo Monti. Vittoria in rimonta per i catanesi Cavalli-Platania.

Femminile. Definito il percorso delle coppie femminile che si giocheranno i sei posti per il maindraw di domani.

Le vincenti delle sfide passano al tabellone principale, Nicole Ferrarini-Egle Solarino vs-Ludovica Panfili-Maria Aliano 2-0, Carolina Barbieri-Giorgia Bonacina-Beatrice Zamagni-Alessia Angiletta 0-2, Arianna Barboni-Courtney Shawn vs Alice Panetta-Federica Oliva 2-0, Selene Richiusa-Federica Foscari vs Beatrice Meniconi-Margherita Tega 0-2, Giulia Leggio-Sofia Turlà vs Martina Tagliapietra-Elisa Valdora 0-2 (entrambe ammesse). Passa Valeria Diotallevi-Martina Foresti.