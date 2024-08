Erice (Tp): cambio sede per alcuni spettacoli del festival internazionale di musica antica

Il festival internazionale di musica antica di Erice, nel trapanese, vedrà un cambio di sede per alcuni dei suoi eventi. Tutti gli spettacoli precedentemente programmati presso la Chiesa di Sant’Antonio nel quartiere spagnolo del borgo montano si terranno presso l’Istituto Wigner San Francesco della Fondazione Ettore Majorana.

Tra gli eventi di spicco, i tre spettacoli dell’ensemble La Rossignol, che si terranno fino al 3 agosto 2024. Il primo, “Balli suavi et amorosi”, andato in scena l’1 agosto, si è incentrato sulle arie e danze cortigiane del XV secolo, includendo brani come “Bassadanza Reale” di Domenico da Piacenza e “Leoncello e Amoroso” di Guglielmo Ebreo, offrendo una varietà di forme musicali e di danza che riflettono la ricchezza della cultura cortigiana del primo Rinascimento.

Il 2 agosto seguirà “Nuove intentioni di balli”, uno spettacolo che presenta una selezione di “vaghe & bellissime figure di balli & balletti all’uso d’Italia, come quello di Francia e di Spagna”. Il programma spazia dal XV al XVII secolo, includendo brani di compositori come Cristofano Malvezzi, Diego Ortiz e Thoinot Arbeau, e presentando forme come la pavana, la gavotta e vari tipi di branle.

Infine, il 3 agosto, “Festa Barocca” concluderà la serie tracciando l’evoluzione della danza dal Rinascimento al Barocco. Lo spettacolo includerà brani di compositori come Giovanni Giacomo Gastoldi, Fabritio Caroso e Jean-Baptiste Lully, con un’ampia gamma di stili e forme di danza, dalle più antiche come la gagliarda e la volta, fino alle forme barocche come il minuetto, la bourrée e la chaconne.

Tutti e tre i concerti vedranno la partecipazione di musicisti e danzatori, tra cui Letizia Dradi e Liliana Baronio alla danza, Roberto Quintarelli come contraltista e danzatore, e vari strumentisti che suoneranno strumenti d’epoca come la viella, il liuto, i flauti diritti e la cornamusa, garantendo un’esperienza autentica e coinvolgente.

Il Festival Internazionale di Musica Antica, riconosciuto dal Ministero della Cultura nel 2022, è l’evento di punta di Erice Estate 2024. È organizzato dall’Associazione Mema – Mediterranean Music Association, con il patrocinio del Comune di Erice e della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, dell’ICIT Istituto di Cultura Italo Tedesco e del Goethe Institut, della Diocesi di Trapani e della Montagna del Signore e della Fondazione Ettore Majorana. I biglietti sono disponibili per l’acquisto online o presso le sedi degli eventi a partire da un’ora prima dell’inizio di ciascun concerto.

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti on-line, si può consultare il sito www.memassociation.org, la pagina Facebook MEMA – Mediterranean Music Association e la pagina Instragram mema_mediterranean_music.Per tutti gli aggiornamenti consultare il sito ufficiale www.comune.erice.tp.it e i canali social del Comune di Erice.