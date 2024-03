Acireale (Ct): le celebrazioni del Vescovo per la settimana Santa

Sarà il vescovo Raspanti a guidare le celebrazioni della settimana Santa e della Pasqua ad Acireale, nel catanese. “Solo nella Pasqua – aveva detto il vescovo Antonino raspanti nel messaggio di inizio Quaresima – la perfetta riconciliazione con noi stessi, riscopriamo un modo nuovo di considerare e vivere le cose. Abbiamo bisogno di guardare gli avvenimenti e i nostri fratelli con gli occhi nuovi dell’abbraccio, della tenerezza, verità e giustizia.”

“La Pasqua è la solennità cristiana più importante – dichiara il vescovo – che celebra la risurrezione di Gesù Cristo. È anche un momento di gioia in cui le famiglie si riuniscono per condividere la festa. È un periodo d irinascita in cui si vuole sottolineare la vittoria della vita sulla morte. È quindi il giorno in cui si ravviva l’unione e il rinnovamento spirituale per i credenti, che si incontrano per celebrare la fede e la speranza che la Pasqua porta con sé”.

Domenica 24 marzo alle 10.00 per la domenica delle Palme i fedeli saranno riuniti nella chiesa di San Benedetto. Qui saranno benedetti i ramoscelli di ulivo e le palme. Seguirà una breve processione fino alla cattedrale dove sarà celebrata la messa.

Mercoledì 27 marzo alle 09.00 scambio di auguri con la curia. Nella stessa mattina, inoltre, è previsto lo scambio di cordialità con gli operatori della comunicazione. Appuntamento alle 10.30 a palazzo vescovile. A seguire il vescovo sarà all’istituto alberghiero Falcone di Giarre dove incontrerà gli alunni e i docenti.

Giovedì santo, 28 marzo, alle 09.30 si terrà la messa crismale in cattedrale. Nel pomeriggio, alle 18.30 sarà celebrata la messa in coena domini alla cattedrale. Venerdì Santo, 29 marzo, azione liturgica in cattedrale alle 18.00 a cui seguirà alle 20.30 la processione del cristo morto che partirà dalla chiesa parrocchiale SS Salvatore di Acireale. Sabato Santo, 30 marzo, alle 21.30 alla cattedrale si terrà la veglia pasquale. Il giorno di Pasqua la messa pontificale sarà celebrata alla cattedrale alle 10.30.