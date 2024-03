Catania: giornata Fai di primavera al Duca degli Abruzzi

Sabato 23 e domenica 24 marzo porte aperte al Duca degli Abruzzi di Catania per la mostra fotografica sui 150 anni della scuola e si potranno anche ammirare i reperti del museo del mare con la raccolta di attrezzi, utensili e strumenti nautici legati al mondo della pesca.

Previsti anche numerosi laboratori, tra cui quello di navigazione, con il nuovo simulatore per la formazione dei marittimi, il planetario con le proiezioni sotto la cupola fissa di 5 metri di diametro che simula l’aspetto e i moti del cielo stellato.

“Questo istituto – spiega la dirigente Brigida Morsellino – rappresenta un’eccellenza per il capoluogo etneo, per la Sicilia e tutta Italia. Tradizione e innovazione si fondono insieme e creano un connubio che saprà conquistare tutti. A fare da ciceroni, come sempre, saranno i nostri “ragazzi in blu” che introdurranno i visitatori in un percorso assolutamente unico”.