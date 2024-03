Modica (Rg): verso il “certamen Mutycense”

Il liceo classico Galilei-Campailla di Modica, nel ragusano, ospiterà venerdì prossimo 22 marzo a partire dalle 14.30, il XIII certamen Mutycense, una gara di tradizione dal latino all’italiano, diventata ormai un abituale appuntamento nella provincia iblea.

La gara è un’opportunità straordinaria offerta agli studenti e ai docenti dei licei classici e scientifici di tutta Italia, non solo per cimentarsi nella traduzione di brani di autori antichi come Cicerone, Seneca e Plinio il vecchio, ma anche e soprattutto per conoscere il territorio ibleo.

Ogni anno viene selezionato un tema diverso su cui gli studenti, aiutati dai docenti preparatori, si cimenteranno. Quest’anno il tema è “La cultura del cibo”: cosa mangiavano gli antichi greci e romani, quali erano le loro abitudini alimentari e che rpaporto avevano con il cibo?

Alla gara hanno aderito 15 scuole provenienti da tutta Italia: Milano, Massa (Toscana), Altamura (Bari), Locri (Calabria), Palermo, Bagheria, Barrafranca, Catania, Giarre, Augusta, Siracusa, Vittoria, Ragusa e Ispica per un totale di 132 studenti che metteranno in campo le loro competenze per tradurre brani di Catone o Cicerone o Plio il giovane per la sezione dei più piccoli e brani di Seneca o Petronio o Plinio il vecchio per la sezione dei più grandi.

Della giuria di esperti chiamati a valutare le prove migliori e che selezioneranno i vincitori in entrambe le sezioni, fanno parte nomi di professori universitari di alto livello, ossia: Marco Formisano, università di Gand; Laura Pepe, università di Milano; Alice Borgna, università del Piemonte orientale; Rita Rosa Marchese, università di Palermo; Giulia Sissa, università della California. Sabato 23 marzo alle 18.00 l’auditorium Floridia ospiterà la cerimonia di premiazione, durante la quale gli esperti renderanno noti i vincitori. A presiedere la cerimonia sarà il giornalista Gioacchino Bonsignore, caporedattore del TG5 e curatore della rubrica gusto, esperto di filiere agroalimentari, agricoltura ed enogastronomia.