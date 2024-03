Mazara del Vallo (Tp): tutto pronto per lo slalom del satiro

Tutto pronto a Mazara del Vallo, nel trapanese, per il settimo slalom automobilistico del satiro – città Mazara del Vallo, che si svolgerà il 24 marzo lungo la strada provinciale 50 Salemi-Mazara. La gara, organizzata dal promoter Kinisia con il patrocinio del comune di Mazara del Vallo, in collaborazion con Aci sport – delegazione regionale e supportata dalla federazione italiana cronometristi, ritorna dopo un anno di pausa. Lo slalom quest’anno è prova valevole per il campionato siciliano ed inaugura la stagione.

Con una prova di ricognizione e tre manches in programma, l’inizio delle attività è fissato per le 9 e promette adrenalina lungo il tracciato di 2.500 km caratterizzato da 11 barriere di rallentamento. Le verifiche sportive e tecniche si svolgeranno sabato 23 marzio dalle 15.00 alle 19.30 in piazza della Repubblica a Mazara del Vallo.

La competizione è dedicata alla memoria di Gioacchino Arresta. “Lo slalom del satiro, giunto alla settima edizione, è un evento automobilistico che celebra non solo la competizione sportiva, ma anche il ricco patrimonio culturale di Mazara del Vallo.

Il satiro, figura mitologica legata alla storia e simbolo di questa città, conferisce un tocco di fascino a questa competizione. “Una gara come questa vuole valorizzare la tradizione e l’identità della comunità, combinando l’emozione dello sport automobilistico – queste le parole di Giuseppe Licata, presidente del promoter Kinisia”.