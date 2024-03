Catania: “il nautico…ieri, oggi e domani” al Duca degli Abruzzi

“Il Nautico…ieri oggi domani” questo è il nome dell’evento di stamattina, inserito all’interno delle Celebrazioni per il 150° anniversario dell’istituto etneo, che ha visto la partecipazione di ex studenti, attuali alunni, docenti e personalità politiche, militari e sociali, del presente e del passato, che hanno fatto (o fanno ancora oggi) parte della grande famiglia del Politecnico del Mare di Catania.

“Guardare avanti vuol dire dare a questi giovani una grande speranza per il loro futuro – ha detto la dirigente Brigida Morsellino – Io credo che non ci sia nulla di più importante per questo istituto, che quest’anno compie 150 anni, se non quello di formare grandi uomini e grandi donne. Molte personalità oggi sono qui presenti e daranno la loro testimonianza per tutti i ragazzi che frequentano questa scuola e che possono immaginare di poter raggiungere degli obiettivi prestigiosi nella propria vita. Successivamente- prosegue Morsellino- faremo vedere alcuni video di nostri studenti ed ex alunni per dare maggior senso e maggior spessore a quello che noi oggi stiamo facendo qui”.

Sulle note dell’inno nazionale hanno preso posto al tavolo dei conferenzieri Il capitano di vascello Roberto D’Arrigo, il comandante Nello Ercolano e il comandante della direzione marittima della Sicilia orientale e capo del compartimento marittimo di Catania, contrammiraglio Antonio Ranieri. Finita la conferenza a tutti i relatori è stato consegnato il primo crest dei 150 anni dell’istituto Duca degli Abruzzi con il nuovo simbolo celebrativo della scuola.