Siracusa: parte la stagione teatrale diretta da Massimo Tuccitto

Parte “Amori tossici”, la stagione teatrale siracusana diretta da MassimoTuccitto, giunta alla settima edizione e promossa dall’associazione culturale Godot con il teatro Alfeo e la partecipazione del centro antiviolenza Ipazia.

“Mai come oggi il tema della tossicità dell’amore – spiega Tuccitto – è stato al centro del dibattito culturale. Il vento del cambiamento sui diritti di genere soffia forte e l’attenzione sui maltrattamenti e gli omicididi genere aumenta giorno dopo giorno. Ma la luce su questo argomento non deve spegnersi”.

I numeri parlano chiaro. “I dati Istat – prosegue Tuccitto – ci raccontano che gli omicidi maturati nell’ambito delle relazioni amorose e in famiglia sono al secondo posto nel totale di tali delitti. La percentuale delle donne uccise è eclatante: nel 2019, ad esempio, su 139 omicidi, 100 sono state le vittime donne. La statistica ci dice ancora che, nella nostra “evolutissima” società, ogni 72 ore avviene un femminicidio. E il mondo della cultura e dell’arte, come ogni altra realtà, non possono, e non devono, rimanere indifferenti di fronte a una tragedia di tale portata”.

Perciò “Amori tossici” fa del teatro un antidoto, ambendo a far rivivere e rileggere le grandi storie d’amore dei classici “con gli occhi di un 2024 consapevole” chiarisce il direttore artistico.

La stagione teatrale prenderà il via al teatro Alfeo il 9 marzo alle 21 con “Lolita – la ninfetta”, diretta da Massimo Tuccitto, in replica il 10 e il 24 marzo. Il 16, il 17 e il 23 marzo sarà la volta di “Romeo&Giuliet – lu processu e famigghie” sempre con la regia del direttore artistico della stagione Tuccitto. “Il mio nome è Aretusa”, diretto da Ornella Matranga, andrà in scena il 6, il 7 e il 20 aprile, mentre il 13, il 14 e il 21 aprile sarà di scena “Amore nero” per la regia di Giannella D’Izzia.