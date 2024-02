È alla sua terza edizione l’evento che coinvolge i visitatori per la passeggiata romantica tra i vicoli di Sinagra. Quest’anno in aggiunta all’evento, il Reading Poetico, che ha raccolto cantastorie e poeti da tutta la Sicilia. L’evento organizzato dalla Pro Loco di Sinagra, avente come presidente Enza Mola, ha voluto far conoscere al pubblico il perché questo paese dei Nebrodi è raccontato come il paese dell’amore. La passeggiata tra i vicoli, ha infatti raccolto le testimonianze e le storie di quanti hanno fatto Sinagra il luogo baciato dell’amore.

Nel tardo pomeriggio l’evento si è prolungato presso il Museo dell’abito da sposa. Un luogo ricco di tradizioni, dove quadri, scrivanie antiche, telai e abiti di alta fattura sono esposti ai visitatori.

A concludere la serata in bellezza la lettura delle poesie con l’intro di Marco Mannana e la sua ballata di “Terra Sicula”.

I poeti che hanno presenziato alla serata con la lettura dei loro testi sono stati i seguenti:

Aimi Loredana di Barcellona P. di Gotto, Anselmo Alfredo di Barcellona Pozzo di Gotto, Calanna Nancy di Naso, Emanuele Maria Francesca di Capo d’Orlando, Emanuele Graziella di Capo d’Orlando, Faranda Francesca di Sinagra, Fogliani Franco di Sinagra, Franchina Ina di Naso, Giglia Maria di Brolo, Guarraci Alessia di Siracusa, Isgrò Michele, La Galia Emilia di Naso, Lo Vano Graziella di S. Agata M.llo, Mangano Rosa Maria di Ficarra, Mola Vincenza di Sinagra, Muscarà Maria di Patti, Natoli Stella Maris di Barcellona Pozzo di Gotto, Orifici Domenico di Sinagra, Pinto Michaela di Sinagra, Pirri Giuseppe di Barcellona P. di Gotto, Puglisi Massimo di Palermo, Raneri Gaetano di Capo d’Orlando, Russo Lucia di Augusta, SantAngelo Lina di Capo d’Orlando, Santoro Roberto di Alcara Li Fusi, Scardino Pina di Patti, Ternullo Elisabetta di Augusta, Tricoli Teresa di S. Giorgio.

A fine serata sono stati consegnati gli attestati di merito ai poeti che hanno presenziato; e altri 4 attestati: alla coppia Giuseppina e Giuseppe Fogliani per i loro 70 anni di matrimonio, Gloria Russo Fano come lettrice e collaboratrice, Pinto Michaela come lettrice collaboratrice e pittrice.