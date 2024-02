Siracusa: Noi albergatori saluta la sovrintendente Inda, Valeria Told

Noi Albergatori Siracusa saluta e ringrazia la sovrintendente dell’Inda, Valeria Told. Giuseppe Rosano, presidente dell’associazione, saluta con dispiacere la sovrintendente.

“Le dimissioni della sovrintendente – spiega Rosano – rappresentano una grave perdita per la fondazione Inda e la città tutta. In poco tempo avevamo imparato ad apprezzare la professionalità e il garbo di Valeria Told che, con la partenza da Siracusa, lascia di sicuro un vuoto importante nel panorama culturale nostrano, che si impone anche a livello internazionale. Noi albergatori Siracusa – conclude – è certa che la sovrintendente avrebbe potuto e dovuto dare ancora tanto alla nostra realtà. Non ci resta che ringraziarla per quanto fatto fin qui”.