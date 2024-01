Catania: all’arcivescovo Luigi Renna, il premio “Luigi Maina”

Sarà consegnato all’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, il prossimo giovedì 1 febbraio al teatro Massimo di Catania, il premio “Luigi Maina” 2024. Dopo i passaggi di consegna e gli incontri istituzionali, entrano nel vivo i lavori, per l’anno appena iniziato, della “fondazione Sant’Agathae”, presieduta da Rosario Scandurra.

Dopo che sono stati assegnati gli incarichi a: Vincenzo Lopis, vicepresidente; Angelo Santangelo, area arte e cultura; Valeria Balsamo, area solidarietà sociale ed eventi musicali; Davide Martignetti, area marketing e consigliere del presidente; Lucio Di Mauro, capo ufficio stampo; Antonio Ronsisvalle, revisore dei conti; Francesco Ecora, segreteria e Silvana Fornito, responsabile del’area turismo e rapporti con l’estero, la fondazione ha deciso di conferire il premio Luigi Maina, all’arcivescovo Luigi Renna.

I membri della giuria, presieduta da Giovanni Saguto, gli eredi del commendatore Luigi Maina: Marina Arcidiacono, Alessandro Pizzino, Lorenzo Costanzo e Davide Cannavò, hanno conferito il premio “per l’impegno profuso per il contrasto alla povertà educativa, molto presente nelle periferie della città. La sua voce è forte, richiama con fermezza le istituzioni e la società civile ad un impegno coeso e duraturo”.

Quest’anno il premio sarà consegnato in occasione del concerto dedicato a Sant’Agata, al teatro Massimo Bellini. A consegnare l’onorificenza a monsignor Renna sarà il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Il premio è una tavoletta realizzata in esclusiva per la fondazione, dal maestro orafo Ugo Longobardo che riporta la frase “mentem sanctam spontaneam, honorem Deo et patriae liberationem”, simile a quella tenuta dalla mano sinistra dal reliquiario di Sant’Agata realizzato in argento dall’artista Giovanni Di Bartolo nel 1376. La tavoletta è stata realizzata interamente a mano, prodotta in fusione a cera persa e rifinita a bulino in argento 925% ed è stata lavorata secondo una tecnica simile a quella dell’artista Di Bartolo.

Il presidente dell’associazione, Scandurra, invece, consegnerà al sindaco una medaglia con al centro un cammeo raffigurante Sant’Agata. “Ringrazio il sindaco Trantino, il sovraintendente Giovanni Cultrera e l’assessore Salvo Tomarchio, per la loro disponibilità. Sarà un momento emozionante che vivremo tutti, all’insegna della devozione”.

Negli scorsi anni a ricevere il premio Luigi Maina sono stati: l’attore Michele Placido, il cantautore Giovanni Caccamo, il dipendente comunale Giuseppe Blandini, il sovrintendente del teatro Bellini, Giovanni Cultrera, il presidente de tribunale dei minorenni Roberto Di Bella e il gruppo di preghiera diocesano Gli amici del rosario.