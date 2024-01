Catania: Abact presenta la mostra/evento “Agata in seno”

Si chiama “Agata in seno” la mostra evento organizzata dall’Abact di Catania. Oggi la presentazione della manifestazione. Fra le modelle ci saranno anche dieci “donne di Agata” che stanno lottando contro il cancro. Si tratta della XXII edizione della mostra omaggio alla patrona di Catania, organizzata dall’accademia di belle artidi Catania e a curadi Liliana Nigro, docente di costume per lo spettacolo, presentata oggi a Catania nelle sale dell’ostello degli elefanti.

Con Lina Scalisi, presidentesse Abact e con il direttore Gianni Latino, sono intervenuti: Paola Pesce, direttore sanitario Humanitas istituto clinico catanese; Enza Marchica, presidente dell’assoicazione Il filo della vita; il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell’esercito in Sicilia; la madrina dell’evento, l’attrice comica Silvana Fallisi, volto femminile del popolare trio Aldo, Giovanni e Giacomoe la professoressa Nigro. Testimonial dell’edizione 2024 è la principessa Giovanna Moncada, socia della fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, da sempre impegnata nella divulgazione e nella raccolta di fondi per la ricerca scientifica.

Al termine della presentazione, la piccola e intensa sfilata di due giovani “ferite e ancora oggi in lotta”, come spiega Nigro.

Primo appuntamento per domani alle 11.30 con la sfilata in piazza del Carmine, accompagnata dal canto di trenta elementi del coro lirico siciliano, introdotta dalla tromba del maestro Antonio Fiorenza, procederà dalla scalinata della caserma Santangelo Fulci, ex convento dei padri Carmelitani, insieme alle dieci donne di Agata, in cura nel centro oncologico humanitas di Catania e riunite nell’associazione “Il filo della vita” che le supporta nel faticoso percorso della terapia. Proprio all’humanitas, dal primo al 15 febbraio, introdotta da una sfilata, sarà allestita la mostra di oltre cento costumi, accompagnata da un concerto di Luigi Zimmitti e del soprano Maria Grazia Tringale. In passerella anche una ragazzina di soli 16 anni che ha conosciuto la malattia e che ancora oggi la affronta con costanza e determinazione in un percorso riabilitativo per recuperare alcune funzioni compromesse dalla patologia.

“Una terapia della gioia – commenta Liliana Nigro – che per un giorno consentirà loro di sperimentare l’adrenalina di indossare abiti e costumi ispirati a Sant’Agata: stoffe pregiate, la cura cosmetica di trucco e parrucco come omaggio e celebrazione di un corpo che vuole vivere”:

le cinquanta modelle indosseranno gli abiti ispirati a Sant’Agata e al suo martirio, disegnati dagli allievi del corso di fashion design di Abact. Parteciperanno al progetto, per la parte visual, gli studenti del corso di fotografia e di cinema, coordinati rispettivamente dai professori Egidio Liggera e Maria Arena. Ultimo appuntamento nella sede di Catania rete gas, dove il 15 febbraio il salone conferenze ospiterà una sfilata con cento abiti delle precedenti collezioni.

“Siamo grati – spiegano la presidentessa Lina Scalisi e il direttore Abact, Gianni Latino – alla professoressa Liliana Nigro che da ventidue anni coinvolge gli studentie la città per un progetto che rinnova il significato della fede agatina nel segno della condivisione, dell’inclusione sociale e, quest’anno, anche della speranza di vita. Se Agata è il fulcro di una identità civica che anno dopo anno si rigenera, “Agata in Seno” è una celebrazione dell’arte che rischiara nel buio della paura e riscalda lì dove si combatte perché trionfi la vita”.

Grande l’entusiasmo con cui humanitas istituto clinico catanese si è unito al progetto. Lo conferma Paola Pesce, direttrice sanitaria dell’istituto che, nel parlare dell’iniziativa, la descriva come “un’armoniosa fusione di bellezza e speranza. Gli occhi commossi dei giovan e dei pazienti di fronte all’arte testimoniano la potenza di questa manifestazione. Nonostante le sfide della malattia, restiamo fermi nella convinzione che la bellezza della vita e la speranza siano strumenti di guarigione fondamentali. Questa collaborazione rappresenta il nostro impegno ad offrire conforto e ispirazione”.