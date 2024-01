Tortorici (Me): i successi di Sebastiano Paterniti tra musica e pallone

Lo sport e la musica sono le due passioni di Sebastiano Paterniti, giovane di Tortorici, nel messinese, che esce oggi sulle piattaforme musicali con la sua nuova canzone “Nell’ombra”. Nel testo si parla di un rapporto conflittuale e soprattutto di incomunicabilità di coppia. Un pop con sonorità anni Ottanta, piuttosto dark, che cerca di unire il cantautorato alla musica pop.

Da quando era un ragazzino, Sebastiano ha sempre avuto una chitarra fra le mani e un pallone ai piedi. “Nell’ombra” non è il suo primo brano e con la sua musica, qualche giorno fa, ha ottenuto il secondo posto al premio “Arte Sicilia” con la sua “Rosa bordeaux”. Per lui anche la partecipazione a “Fatti sentire festival”, che andrà in onda su Rai2.

Nel corso della manifestazione, giunta alla quarta edizione, ospitata dal teatro Garibaldi di Modica, nel ragusano, presentata da Pinella Rendo, a giudicare la canzone di Sebastiano e le esibizioni di tutti i partecipanti nelle categorie canto e danza c’erano: Marco Vito, Rory Di Benedetto, Maurizio Rugginenti, Dario Adamo, Giovanna Sparla, Anbeta Toromani, Alex Atzewi e Nancy Berti.

Sebastiano, con la musica nel cuore e in testa, fra le mani ha anche sempre il pallone da beach soccer. “Canto e scrivo musica perché mi piace, così come mi piace fare sport. Adesso sto studiando, non solo musica, ma anche marketing, management, ecc, perché – ci dice Sebastiano – il mio obiettivo è crescere sempre di più”. Ci sono tanti progetti in pentola, ma l’artista oricense vuole mantenere ancora il riserbo, nonostante si sia lasciato scappare che sta lavorando con un manager di Milano e ci sono in programma tante novità.

Mentre è uscita la sua nuova canzone “Nell’ombra”, Sebastiano Paterniti è impegnato nel ritiro pre-mondiale e potrebbe anche rischiare di volare a Dubai e partecipare al mondiale di beach soccer. Uno sport, questo, che gli ha regalato negli anni tante soddisfazioni, in particolare quest’anno, con la vittoria del campionato europeo di beach soccer, giocando con la nazionale italiana allenata da Emiliano De Duca che, sul lungomare San Giovanni di Alghero, ha battuto la Spagna con il risultato di 5 a 4. Paterniti ha vinto anche nel 2023 il mondiale per club con il Napoli, aggiudicandosi anche il premio come migliore portiere del mondiale.

Noi di Ecodisicilia auguriamo a Sebastiano Paterniti ulteriori soddisfazioni, sia sportive che musicali. Qui di seguito il link per ascoltare il nuovo brano di Sebastiano, “Nell’ombra” https://bfan.link/nell-ombra