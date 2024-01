Termini Imerese (Pa): visita guidata ai cantieri dei carri di carnevale

BCsicilia di Termini Imerese, nel palermitano, organizza una visita guidata ai cantieri dei carri carnascialeschi. Una manifestazione permessa grazie alla collaborazione con l’ACCTI, associazione costruttori carri Termini Imerese e con l’università popolare.

Appuntamento per sabato prossimo 27 gennaio alle 16.30 con la visita guidata al cantiere. Il punto di incontro è piazza Sant’Antonio di Termini Imerese.

Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia, inizierà la visita guidata dalla famiglia Abbruscato da decenni costruttori di carri. L’iniziativa è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Email: terminiimerese@bcsicilia.it – WhatsApp: 346.8241076.

Durante la visita verranno spiegate le tecniche di costruzione dei “pupi” in cartapesta con la modellazione del soggetto in creta, e poi la costruzione dei meccanismi che permettono il movimento dei carri.

L’associazione Costruttori Carri Termini Imerese (A.C.C.T.I) nasce ufficialmente nel 2019, ma la famiglia Abbruscato è presente nel carnevale termitano sin dai primissimi anni ’50 del secolo scorso e ha contribuito a rendere più importante il carnevale termitano, con innovazioni tecniche che hanno permesso la costruzione di grandi carri (una tra tutte, l’uso delle strutture in ferro anziché il legno). Dal 1990 gli Abbruscato sono stati sempre sul podio per la premiazione dei carri, e nella maggior parte dei casi hanno vinto anche l’edizione di quell’anno.