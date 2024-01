Aci Sant’Antonio (Ct): Leonardi chiede semafori pedonali

Semafori pedonali per la circonvallazione di Aci Sant’Antonio. A chiederli è il consigliere di opposizione Giuseppe Leonardi che ha presentato in merito un’interrogazione per chiedere interventi urgenti.

“La circonvallazione – dichiara Leonardi – è un’arteria di vitale importanza per la nostra comunità e il crescente flusso di veicoli e pedoni rende evidente la necessità di migliorare la sicurezza. Ho chiesto all’amministrazione, agli uffici preposti e al comando della polizia municipale se siano stati effettuati studi o valutazioni sul flusso veicolare e sul grado di sicurezza per i pedoni che la attraversano quotidianamente.”

Ad oggi, comunque, gli attraversamenti pedonali, oltre ad essere sbiaditi, presentano una carente illuminazione e privi di segnaletica verticale “esponendo – conclude il consigliere – i pedoni a gravi rischi per la loro incolumità”.

Non sarebbe l’unico tratto della circonvallazione a non fare dormire sonni tranquilli ai residenti e a chi frequenta la zona, molto frequentata perché vicina all’asilo nido e all’ufficio postale. “Ritengo che sarebbe opportuno verificare – continua Leonardi – anche il livello di sicurezza del punto in cui la circonvallazione si interseca con la via Giacomo Matteotti, anche quella molto frequentata per la presenza degli impianti sportivi. Sono tratti di strada molto pericolosi, poiché numerosi automobilisti sfrecciano senza curarsi dell’attraversamento pedonale. Installare dei semafori pedonali conterrebbe le crescenti e legittime preoccupazioni dei cittadini poiché garantirebbe maggiore sicurezza. D’altronde – conclude – promuovere la sicurezza e il benessere dei cittadini deve rappresentare una priorità per chi amministra”.