Messina: verso il vernissage della mostra “Infinito privato” alla Zancle art project

Venerdì prossimo la Zancle art project di Messina ospiterà il vernissage della mostra “Infinito privato” a cura e con il testo critico di Mariateresa Zagone. L’esposizione presenta le visioni affascinanti delle artiste Ilaria Ricciardi e Floriana Romeo.

Zancle art project rompe gli schemi temporali ritornando ad esplorare l’arte contemporanea italiana e presentanto “Infinito privato”, solamente sei giorni dopo la chiusura della straordinaria mostra di streetart “Urban Siciliology”. In esposizione 16 opere che narreranno il mondo della domesticità come un diario intimo, le creazioni di Ricciardi e Romeo convergono in una narrazione visiva coinvolgente, intrecciando emozioni, prospettive e stili unici.

Questo microcosmo artistico, plasmato dagli inediti eventi pandemici, offre uno sguardo su “modesti atti di vita” e il loro teatro, raccontando storie che variano dalla dolcezza dell’infanzia alle complesse ritualità della vit ordinaria. Le opere di Ilaria Ricciardi, artista di Patti e Floriana Romeo, artista palermitana, svelano la natura bifronte di questo universo domestico, oscillando tra il delicato mondo dei ricordi infantili e il mistero delle ritualità pubbliche, come ad esempio i matrimoni.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 2 marzo, da lunedì a sabato, dalle 16.00 alle 20.00, offrendo un’occasione unica di contemplazione intima presso la Zancle art project. Per ulteriori informazioni si potrà scrivere a zancleartproject@gmail.com

Ilaria Ricciardi (Patti, 1988) vive e lavora in Sicilia. Dopo la laurea in lettere antiche all’università di Pisa, consegue il diploma in pittura presso l’accademia di belle arti di Palermo, proseguendo come cultrice di silografia, tecniche calcografiche sperimentali e tecnologia dei materiali per la grafica. Ha collaborato con l’associazione Arknoah ai laboratori didattici de “ll Cineclub dei Piccoli”, e con “Kalós, l’accento sul bello. Rivista semestrale di arte e cultura di Sicilia”. La sua ricerca si muove fra la pittura, il disegno e la stampa d’arte.

Fra le sue partecipazioni più importanti si annoverano POP UP, galleria Giuseppe Veniero Project, Palermo, nel 2019 e poi ancora la presenza a Le 5 Generazioni, Albergo delle Povere, Palermo; Scirocco, Galleria la Meschita, Palermo; International Exhibition Xilo Ex-Libris Brazil 2022, Museu Casa da Xilogravura, São Paulo, Brazil; “Se qualcuno vi chiede l’odore del muschio, sciogliete i vostri capelli e dite: è così”- Zan Zendegi Azadi, Museo Riso, Foresteria e vetrine, Cappella dell’Incoronazione, Biblioteca di Palazzetto Agnello, Palermo; Paesaggi che cambiano – Confini/Tempo/Natura/Muri, Museo di Santa Chiara, Gorizia. 2022; “Come un racconto – Allievi e Maestri”, Gallerie di Palazzo Morpurgo, Udine; Mostra Internazionale del Libro d’Artista a Noto – IX Ed., Ex Monastero di Santa Chiara, Noto (SR); FestArt – Amnesia, Accademia di Belle Arti di Palermo; Che bèeèllo! Per favore mi disegni una pecora?, Dipartimento Educazione GAM, Torino. – Cura di sé e cura dell’Altro: Mail Art Project , Fondazione Pistoletto – Cittadellarte, Biella; Dark Room. BlackBox Art Gallery, Mazara del Vallo (TP); Collettiva, evento collaterale di Manifesta 12. Palazzo Oneto di Sperlinga, Palermo; Picture perfect Yesterdays, Haus der Kunst, Cantieri Culturali alla Zisa, Palermo; Alexandra Wolff Stomersee – Psicanalisi e femminismo nell’età di Freud, Accademia di Belle Arti di Palermo. 2016; Utopia, Una Marina di libri – VII Ed. Orto Botanico, Palermo

Precedente 1 di 4 Successivo

Floriana Romeo nasce a Palermo nel 1994. Dopo il diploma di maturità artistica, consegue il diploma di I livello in didattica dell’arte e nel 2020 ottiene la specialistica in pittura presso l’accademia di belle arti di Palermo. Assume il ruolo di cultrice della materia in tecniche pittoriche durante l’anno accademico 2022/2023, vive e lavora a Palermo. Fra le sue mostre più importanti nel maggio 2023 “Miro al mundo sin os olos que auisiera-Guardo il mondo senza gli occhi che vorrei” presso il Laboratorio de Experimentación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Malaga; il 18/03/2023 “Giorni Fragili” mostra tripersonale con Daniela Balsamo, Salvo Rivolo presso lo Spazio If, Palermo; sempre nel 2023 “…se qualcuno vi chiede l’odore del muschio, sciogliete i vostri capelli e dite: è cosi. ZAN ZENDEGI AZADI.” Collettiva GrasAra per la libertà, Museo Riso: Spazio Foresteria e Vetrine. Cappella dell’Incoronata, Biblioteca di Palazzetto Agnello. Nel 2022 “Vendesi” Mostra collettiva presentata dalla Rosy Crew con CREA. Sempre del 2022 “Che beeeello!” Ottocento pecore disegnate da creativi di tutto il mondo radunate in un unico e strabiliante gregge. Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi se ne ricordano. Collaborazione con il Dipartimento educational della GAM di Torino 2022 Cura di sé e Cura dell’Altro: Mail Art Project 2021 curatore: Servizio Formazione e Sviluppo Risorse Umane ASL BI, in collaborazione con Fondazione Pistoletto – Cittadellarte e Fondazione Bonotto Fondazione Pistoletto, Biella 18/02/2022 – 19/03/2022 Personale TëCA “Una stanza tutta per me” (la sezione di TECO dedicata alla promozione dei giovani artisti). Nel 2020 Finalista Premio Nocivelli XII edizione Partecipazione alla mostra dedicata ai finalisti del “Premio Nocivelli” XII edizione presso la Chiesa della Disciolina di Verolanuova (BS).