Catania: presentato il brano “Lividi” di Viviana Macrì contro la violenza sulle donne

È stato presentato a Catania il brano “Lividi”, interpretato da Viviana Macrì, contro la violenza sulle donne. Sul palco del teatro Metropolitan di Catania, la 24enne Viviana ha presentato per la prima volta il brano scritto da Michele Russo e musicato da Antonio Macrì (del duo I violinisti in jeans).

Il brano vuole essere un incoraggiamento per tutte le donne che vivono in situazioni di abusi e di violenze. Il testo vuole spingere tutte le donne a dire no alle situazioni sbagliate e dire sì alla vita e alla felicità. Un grido per aprire gli occhi per accorgersi che a volte quello che consideriamo amore, in realtà, non lo è per nulla. Un invito a ribellarsi alla violenza. Il brano invita a riflettere sui segnali, spesso sottovalutati, di vioenza sulle donne.

Russo e Macrì, reduci dal singolo precedente “Mi parlavan di guerra”, che è stato suonato in tutto il mondo grazie ad un progetto di rai Italia. La canzone “Lividi” si può ascoltare gratuitamente su tutte le piattaforme musicali.