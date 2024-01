Modica (Rg): brevi incontri con autori di libri alla Stagno d’Alcontres

Questo pomeriggio, 12 gennaio, dalle 18.00 alle 19.00, la scuola per assistenti sociali F. Stagno d’Alcontres, ospiterà nell0aula magna di via Francesco Crispi, il suo settimo “60 minuti con…” per la presentazione del testo “Multi agency – gruppi collaborativi nella complessità” di Emilio Vergani, esperto di valutazione e analisi organizzativa, presidente di Socialhub, docente di metodi e tecniche della progettazione sociale all’università Lumsa Santa Silvia di Palermo e già docente nel corso per Esperti di progettazione sociale e management del terzo settore, organizzato dalla scuola nel 2018.

In questo libro, pubblicato da Maggioli editore, l’autore parte dall’assunto che chiunque si sia misurato con problemi sociali, organizzativi, educativi, ambientali complessi, avrà avuto ampia prova del fatto che nessuna singola agenzia, per quanto organizzata, può, da sola, farvi fronte. Per questo egli inizia la sua indagine passando attraverso la conoscenza inespressa studiata da K. Polanyi, i “pensieri lenti e veloci” di D. Kahneman e i “principi della complessità” esposti da E. Morin, per arrivare a riconoscere come siano i gruppi multi-agency ad aiutare a fronteggiare i problemi più sfidanti.

Il testo accompagna il lettore nella scoperta delle fasi da seguire e dei rischi che si possono incontrare, fino a riconoscere all’errore un valore euristico insostituibile per i gruppi collaborativi impegnati nella ricerca e sperimentazione di soluzioni non standard.

Il Prof. Emilio Vergani, dialogando col Direttore della Scuola, Dr. Gian Piero Saladino, presenterà gli elementi essenziali del suo lavoro di studio teorico e di analisi e valutazione di pratiche esemplari e risponderà ai quesiti e alle considerazioni che emergeranno dall’uditorio.

L’iniziativa è aperta a una partecipazione libera e gratuita di professionisti del sociale, amministratori pubblici, realtà del Terzo Settore e cittadini interessati, previa conferma alla Segreteria organizzativa della Scuola (segreteria@unimodica.it) ed è in corso di accreditamento presso l’Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia (CROAS).