Castelvetrano (Tp): al PalmosaFest arrivano le “novelle brevi” di Andrea Giostra

Nuovo appuntamento con il “PalmosaFest”, festival di arte e cultura, a Castelvetrano, nel trapanese, sabato 13 gennaio alle 17.30 con la presentazione all’ex convento dei Minimi di “Curtigghia di Sicilia e siciliani – novelle brevi di Sicilia” di Andrea giostra.

A dialogare con l’autore sarà Bia Cusumano, direttrice culturale del PalmosaFest. Nel corso della serata si terranno letture a cura di Sonia Giamblavo. Sono previste anche esibizioni musicali di Maurizio Indelicato, tenore e Silvia Leone. Le musiche sono di Franco Giacomarro, Pino Adorno e Saro Guzzo. In programma anche l’esposizione di quadri dell’artista e pittore Pascal Catherine.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI PREVISTI DAL PROGRAMMAZIONE PALMOSAFEST 2^ edizione | 2023-2024

13 Gennaio: Andrea Giostra , Curtigghia di Sicilia e Siciliani, Novelle brevi di Sicilia, SBS Edizioni, 2023;

“Un libro intessuto di brevi novelle che narrano pezzi di vita di Sicilia e disiciliani. Vite raccontate senza mediazioni linguistiche. Novelle che non vogliono rappresentare metafore o meta significati né suggerire al lettore morali o sensi preconfezionati. Squarci, visioni, esperienze dirette vissute dall’autore, colte e narrate dal suo sguardo intenso e profondo.”

27 Gennaio : Beniamino Biondi , L’isola spettrale, guida immaginifica ai fantasmi di Sicilia, Il Palindromo Editore, 2022.

“Un libro che è una guida immaginifica e raccoglie storie, leggende e misteri sui fantasmi in Sicilia. Un libro che si snoda tra castelli, palazzi storici, ville, chiese, torri e monasteri che racchiudono tristi, enigmatiche, inquiete storie. Una galleria fotografica di vite irrisolte e incompiute oltre la vita che attraversano tutta la geografia dell’isola, cucendo pezzi di storia più o meno lontana a personaggi più o meno illustri. Un libro che rappresenta un interstizio tra ita e morte attraverso uno stile levigato che suscita stupore e meraviglia nel lettore.”

3 Febbraio: Antonella Delia Lettieri , L’Odore del Bianco, a tu per tu con l’endometriosi, Hermaion Editore, 2022;

“Convivere con il dolore cronico. Un libro che è anche inchiesta su una patologia invisibile agli occhi altrui che purtroppo preclude una vita piena e appagante per milioni di donne. Un libro coinvolgente, emozionante, a tratti commovente che sviscera un male oscuro e sottile che come la neve non fa rumore, accade in maniera imprevista ma tutto cambia con la sua impalpabile presenza.”

17 Febbraio: Adele Musso , F-A-M-E, Convivio Editore, ottobre 2022.

“Una silloge poetica che è poesia di sconfinamento mai di identità nel senso di soggettività definita e precisa, dai contorni netti e nitidi. La poesia diviene natura, paesaggio, territorio che dà respiro e vita. La poesia è voce nella precisione orafa di parole scolpite in maniera implacabile. Parole che non danno scampo, perché davanti alla vita ci si sente sempre inermi e impotenti. La poesia resta vertigine assoluta che fa vacillare qualsiasi certezza.”

2 marzo: Valeria Grasso, Mafia una Donna Contro, Testimone di giustizia: una scelta difficile, Guerini e Associati Edizione, 2023.

“La storia di Valeria Grasso, testimone di giustizia, ci invita a toccare con mano e a comprendere quali siano le conseguenze drammatiche di una resistenza civile e consapevole. Il testo offre una lente di ingrandimento per riflettere sul Paese in cui viviamo, aiutandoci a prendere coscienza sull’importanza che le nostre scelte quotidiane hanno sulla Storia.”