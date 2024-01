Bronte (Ct): la casa cantoniera nell’abbandono

La storica casa cantoniera dell’Anas di via Messina a Bronte, nel catanese, sembra un vecchio deposito abbandonato. Si riconosce la sua funzione originaria perché in alcune parti dell’edificio resistono tracce della facciata con il tipico colore rosso pompeiano e perché uno dei cartelli, ancora integro, può ancora ricordare il nome del proprietario e lo scopo dell’immobile.

“Sembra solo un immobile in preda all’incuria – afferma il sindaco, Pino Firrarello – Io ho più volte segnalato verbalmente all’Anas lo stato di abbandono in cui versa la casa cantoniera, ma fino ad oggi non ho avuto notizie di un possibile intervento. Eppure, navigando sul sito “stradeanas” si capisce che le case cantoniere sono particolarmente valorizzate. Si capisce che Anas sarebbe fortemente impegnata nella valorizzazione e nel riutilizzo del patrimonio immobiliare”.

Si capisce anche che “attraverso il recupero di questi edifici dal rilevante valore iconico”, Anas intenderebbe “promuovere un modello di sviluppo sostenibile in termini ambientali e socio economici per i territori dove sono ubicati, rivitalizzando l’economia locale ed incentivando un turismo diffuso di qualità”. Leggo con piacere – prosegue il primo cittadino – che le case cantoniere potrebbero anche offrire servizi ed essere sede di attività ricettive, centri informativi e didattici ed anche ospitare stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici. Invece la nostra casa cantoniera è un evidente simbolo di degrado.

Un peccato – conclude Firrarello – spero che l’Anas prenda maggiormente a cuore questo immobile, che dovrebbe essere il biglietto da visita della città, simbolo dell’efficienza nella manutenzione della strada statale 284 e invece trasmette solo un malinconico messaggio di abbandono ed incuria”.