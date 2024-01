Grotte (Ag): successo per il presepe artistico di Gero Miceli

Grande successo per il presepe artistico di Gero Miceli di Grotte, nell’agrigentino, inaugurato lo scorso 16 dicembre alla presenza di numerosi concittadini, con la benedizione da parte di don Salvatore Zammito.

La mostra, allestita presso la Torre del Palo, storico monumento della città di Grotte, ha regitrato circa 1000 visitatori provenienti anche da comuni limitrofi e da fuori provincia. Inoltre, sono più di seimila le visualizzazioni del video dell’inaugurazione della mostra trasmesso sui social dalla pagina “La voce dei grottesi e non solo”.

“Nell’importante ricorrenza dell’ottavo centenario dalla notte santa di Greccio – ha detto Gero Miceli – ho voluto realizzare questo presepe per contribuire ad allietare le festività natalizie della mia comunità e nel mio piccolo contribuire anche a fare memoria delle nostre tradizioni popolari e soprattutto per fare memoria e contemplare il mistero dell’Incarnazione. La scenografia che ho realizzato è ambientata in un borgo siciliano, agrigentino di fine ottocento, inizio novecento e si snoda attraverso alcune scene popolari per condurci poi di fronte a quel bambino divino, nato povero tra i poveri, nell’umiltà di una grotta che ha attirato a sé il mondo. Le statue sono del maestro Velardita”.

Sono davvero tante le emozioni e le suggestioni che hanno catturato i visitatori, gruppi di intere famiglie, bambini entusiasti e anziani affascinati dalla bellezza e dalla cura certosina dei dettagli e dall’incredibile realism contenuto nel presepe di Gero Miceli, il tutto vissuto in un contesto davvero suggestivo quale lo storico monumento della torre del Palo di Grotte. Tantissimi gli apprezzamenti e i complimenti formulati all’artista nel registro dei visitatori e sui social.

“Il presepe artistico di Gero Miceli – afferma Filippo Vitello, presidente della pro loco Herbessus di Grotte – si è dimostrato di alto valore artistico, un trionfo di creatività, grande partecipazione e vero senso dello spirito comunitario”. La mostra, organizzata in collaborazione con la pro loco Herbessus di Grotte e il patrocinio dell’associazione “poveri cavalieri di Cristo” resterà aperta al pubblico fino al 14 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 con ingresso gratuito.