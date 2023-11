Palermo: amazzoni e cavalieri si sfideranno a La Favorita

Dopo la vittoria della stagione 2023 ottenuta ex aequo, nella finale di Fieracavalli, dalle squadre Goldspan e Vicotr Handmade, l’Italian Champions Tour – il circuito nazionale di salto ostacoli a squadre targato Fieracavalli in collaborazione con Regione Siciliana – chiude la propria stagione con un evento speciale, questa volta individuale: il Master Italian Champions Tour.

L’inedita gara, divisa in due categorie e con montepremi totale di 50.000€, vedrà scendere in campo – venerdì 24 e sabato 25 novembre – cavalieri e amazzoni in Long List o che abbiano partecipato almeno a una delle cinque tappe del circuito, in una delle 16 squadre iscritte all’edizione 2023.

Teatro per questa ultima competizione dell’anno targata Italian Champions Tour, non poteva che essere il campo ostacoli La Favorita di Palermo, il terreno di gara della Coppa degli Assi, il concorso ippico più longevo d’Italia che ha visto – nel corso degli anni – un numero incredibile di cavalli e cavalieri calcare il verde campo ostacoli.

Quello di Palermo, quindi, è l’ultimo atto di un viaggio ideato e costruito per regalare a tutti, professionisti del settore e semplici appassionati, la magia della grande equitazione. L’appuntamento per scoprire il vincitore o la vincitrice dell’Italian Champions Tour Master è al Campo Ostacoli la Favorita di Palermo, venerdì 24 e sabato 25 novembre 2023.