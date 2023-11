Messina: si presenta “Racconti vicino al vulcano”

Sarà presentato domani, sabato 25 novembre a partire dalle 16.30, il libro di Giorgioinfantino, “Racconti vicino al vulcano”. Appuntamento nella sala di lettura della biblioteca regionale universitaria Longo di Messina con la presentazione della silloge narrativa.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione da parte della direttrice della biblioteca, Tommasa Siragusa, seguirà il contributo di Paola Radici Colace, già ordinaria di filologia classica all’università di Messina, alla resenza dello stesso autore.

Il volume al suo interno raccoglie tre racconti (il rappresentante, Oltre, IL compleanno) e vuole essere un tributo all’universo femminile in cui la donna traspare fra le righe del narratore che pur parla attraverso i suoi protagonisti maschili.

Scrittore prolifico, Giorgio Infantino intende rendere omaggio alla donna che è costante pungolo per innescare nell’uomo cambiamenti auspicabili, percorsi di arricchimento esistenziale e sovente è guida autorevole e sprigiona energia assimilabile a quella vulcanica del titolo. Pur nella poliedricità delle tematiche trattate, è innegabile l’introspezione dei personaggi, quale elemento di aggregazione delle storie e anche dalla scelta delle citazioni che aprono ogni racconto si può evincere la natura di fondo dell’autore, ribelle e poco incline al conformismo e alle regole imposte dall’alto, se non è in condizioni di introiettarle.

Giorgio Infantino, laureato in Scienze Politiche alla Luiss di Roma, perfezionatosi alla Bocconi di Milano col titolo di COGER(Consulente e Gestore di Risparmio privato),è libero professionista nel settore finanziario e assicurativo. Già autore di tre romanzi gialli (Under Performance, La gabbia del gatto, Farmaci scaduti) e di una raccolta di novelle (Aquile e gabbiani), è stato selezionato al Salone del Libro di Torino tra 150 autori in self publishing per il giallo-noir “La gabbia del gatto”. Una raccolta di storie brevi, inoltre, è fruibile gratuitamente sul sito ilmiolibro.it (a cura di Maria Rita Morgana)