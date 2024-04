Tortorici (Me): i bambini abbelliscono le strade piantando fiori

Con il sorriso sui loro volti, i bambini dell’istituto comprensivo 1 di Tortorici, centro nebroideo del messinese, hanno abbellito il loro paese piantumando fiori nelle aiuole pubbliche. In particolare, tanto lavoro è stato fatto nelle aiuole che circondano il palazzo comunale.

Il progetto “una rosa per Tortorici” è stato realizzato grazie all’associazione organizzazione europea coordinamento nazionale, sede locale, in collaborazione con l’istituto comprensivo e l’amministrazione comunale.

A fare da supporto ai bambini ovviamente anche i genitori. Tutti hanno compreso che il futuro dei bambini passa anche attraverso piccoli grandi gesti: come piantare un fiore per abbellire il proprio paese, per renderlo più accogliente e anche per contribuire a proteggere la natura.

Precedente 1 di 5 Successivo

Le classi, motivate e unite, insieme alle insegnanti, hanno accolto con gioia il progetto. Dopo la piantumazione, sarà loro compito prendersi cura delle piantine. Il contatto diretto dei bambini con la natura gli permette di stare a contatto con la natura, osservare i cambiamenti di piante e fiori e comprendere l’importanza di rispettare e tutelare la natura. Importante il sostegno della scuola che ha messo a disposizione tutto il materiale occorrente: palette, guanti. I bambini, con l’aiuto dei volontari e delle insegnanti, soddisfatti, hanno potuto alla fine ammirare il loro lavoro e sentirsi sicuramente orgogliosi di aver contribuito, nel loro piccolo, ad abbellire il proprio paese.