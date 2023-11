Catania: coccole e sorrisi al policlinico per i malati oncologici

Coccole e sorrisi per i malati oncologici e i loro familiari al Policlinico di Catania. Si tratta di due giornate all’insegna della spensieratezza e della cura della persona, per contribuire ad aiutare i pazienti ad affrontare nel modo migliore possibile, momenti molto delicati della loro vita.

Questo lo spirito delle due iniziative che si sono svolte nelle unità operative complesse di oncologia medica diretta da Hector Soto Parra e oncoematologia pediatrica diretta da Giovanna Russo. La prima, in favore del benessere delle donne affette da tumore e sottoposte alle pesanti cure che i percorsi terapeutici comportano, si è svolta nel cortile interno dell’oncologia medica in una bellissima giornata di sole. L’evento dal titolo “Come star bene con un trucco”, realizzato in collaborazione con l’associazione internazionale Walce (Women Against Lung Cancer in Europe) onlus, ha consentito alle pazienti di sottoporsi questa volta alle cure delle make up artists messe a disposizione dall’associazione benefica.

Tra pennelli, ombretti, rossetti e ciprie, le donne hanno trascorso in allegria una mattinata dedicata al loro benessere e al loro aspetto. I professionisti d’immagine hanno dispensato loro consigli pratici e utili su come migliorare il proprio trucco e il proprio viso riappropriandosi della propria femminilità e riconquistando, in un momento di fragilità e insicurezza, autostima, benessere e fiducia in sé e nel proprio corpo.

La seconda iniziativa ha riguardato donne e uomini, principalmente mamme, papà, nonne e nonni dei piccoli pazienti dell’oncoematologia pediatrica, ma anche dipendenti aziendali e tutti coloro che, lasciando un piccolo contributo, hanno consentito di raccogliere una bella cifra (circa 2.500 euro) per l’acquisto di dispositivi digitali per il tempo libero, destinati agli adolescenti ricoverati in reparto.

La manifestazione, dal titolo “It’s a beautiful day”, si è svolta nelle stanze della direzione dell’unità, dove quattro squadre di esperti consulenti di bellezza, tra parrucchieri ed estetiste (guidate da Cinzia Budigna di San Giovanni Li Cuti, Mamus di via Umberto, Roy parrucchieri di via Padova e Carmen Catania di via Ventimiglia), si sono alternate a lavorare gratuitamente per l’intera giornata, organizzandosi per eseguire shampoo, tagli, pieghe e manicure dietro prenotazione, con i prodotti offerti dall’azienda Davines, secondo una programmazione impeccabile”.

“Questo è già il sesto anno che realizziamo l’evento, ma si tratta della prima volta postpandemia. È stata un’esperienza importante per tanti genitori – ha spiegato la professoressa Russo – si sentiva una tale energia positiva tra noi organizzatori che sicuramente la bellissima atmosfera che si è creata è stata utile a mettere a proprio agio i partecipanti, a regalare loro momenti di relax per riprendere le proprie attività quotidiane con maggiore slancio”.