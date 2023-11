Sicilia: prima assemblea della rete Resil, Morsellino la presidentessa

È Brigida Morsellino la presidentessa della rete Resil, rete nazionale delle scuole di logistica. L’elezione è avvenuta nel corso della prima assemblea della rete Resil, rete nazionale delle scuole di logistica, presso il ministero dell’istruzione e del merito a Roma. La presidentessa per Morsellino è stata proposta dal dirigente dell’istituto Gioeni-Trabia di Palermo, Andrea Tomaselli.

Brigida Morsellino è attualmente dirigente del duca degli Abruzzi di Catania, vice presidentessa dell’ITS di Catania e cavaliere della Repubblica. “Ringrazio tutti i presenti – ha dichiarato – che hanno voluto conferirmi un incarico tanto importante. Mi adopererò da subito per ripagare la fiducia che mi è stata accordata oggi. Svolgerò con grande convinzione questo ruolo all’interno di un progetto su cui credo molto e su cui credete fortemente anche voi. Nel prendere le decisioni, voglio interpretare la voce di tutti voi e farò in modo che tutto quello che ci siamo detti oggi possa diventare una realtà multiforme. Infine – prosegue la neo presidentessa della rete Resil – desidero ringraziare i miei ragazzi perché la loro presenza oggi in questa sala mi riempie di orgoglio ed emozione”.

Un appuntamento storico a cui hanno preso parte dirigenti scolastici di tutti gli istituti d’Italia che erogano la formazione della logistica affiancati dai rappresentanti dello stesso ministero, dai delegati di Alis e dalle figure imprenditoriali legate al mondo del lavoro. Nel corso dell’assemblea sono stati tanti gli interventi fatti in presenza oppure online.

La sottosegretaria all’istruzione e del merito, Paola Frassinetti, ha sottolineato che “quello di oggi rappresenta un appuntamento di grande importanza perché partecipano già 30 scuole affiancate da figure professionalizzanti che hanno aderito a questo progetto. Io ero presente a Verona, lo scorso autunno, alla presentazione del progetto e quest’anno ho apprezzato ancora di più l’idea di creare un protocollo specifico vista la diversificazione dei profili e degli spazi che richiedono figure di grande professionalità”.

“Oggi – ribadisce il capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ministero dell’istruzione e del merito, Carmela Palumbo – servono politiche attive e una visione congiunta per accettare le sfide del futuro. La rete Resil è un esempio importante su come costruire un percorso tecnico altamente specializzato basato sull’innovazione e la crescita”.

Da qui l’importanza di focalizzarsi su una formazione in continua evoluzione come richiesto, con sempre maggior frequenza, dalle imprese. “Siamo in una fase di grandi cambiamenti e si aprono scenari innovativi – afferma Gianluca Lombardo, dirigente ufficio IV ordinamenti del sistema nazionale di istruzione ministero dell’istruzione e del merito – oggi vediamo grandi potenzialità e prospettive con cui bisogna assolutamente adeguarsi al mondo della formazione e con cui si possono creare competenze aggiornate e durevoli per i professionisti del domani”.

“Per noi è un grande onore far parte di una realtà così importante – ha dichiarato il presidente dell’ITS di Catania, Antonio Scamardella – tanti risultati sono già stati ottenuti, ma molti altri vanno ancora conquistati. Questo evento rappresenta un’occasione per unire le forze, condividere idee e contribuire in modo significativo alla formazione dei nostri giovani”.

Nel corso dell’assemblea si è provveduto anche all’approvazione dello statuto e ad eleggere i 12 membri del consiglio direttivo. Una tappa importante preceduta dagli interventi del responsabile sviluppo, relazioni esterne e public affairs di Alis, Nicolò Berghinz. “Siamo molto felici di presenziare oggi ad un evento tanto importante. L’intermodalità e la sostenibilità sono temi fondamentali e l’obiettivo è quello di farsi trovare pronti per le sfide del domani”. Per il consigliere per la stampa e la comunicazione e direttore dell’ufficio stampa della presidenza della repubblica, Giovanni Grasso “è un passo importante questo primo atto ufficiale di una rete che unisce e collega tutti coloro che, nei rispettivi settori della logistica e dei servizi, sostengono un progetto didattico e di formazione per tanti futuri professionisti”.

Leonardo Piliego, capo servizio risorse umane e relazioni industriali presso confederazione italiana armatori, ha augurato a tutte le scuole che fanno parte della rete Resil “Buon vento”. “Non potevamo assolutamente mancare ad un evento di tale portata – ha dichiarato – Dialogare con tutti i soggetti che fanno parte della logistica vuol dire far conoscere a tantissimi ragazzi e ragazze grandi opportunità di vita e importanti sbocchi professionali”.

La dottoressa Rosalba Bonanni della direzione generale per gli ordinamenti scolastici del sistema nazionale di istruzione ministero dell’istruzione e del merito ha concluso questo appuntamento ribadendo che “la scuola oggi ha bisogno del mondo del lavoro per progettare e costruire un’offerta formativa in linea con le attuali esigenze. Grandi passi in avanti sono stati fatti negli ultimi anni perché questa sinergia si consolida dove le forze sono unite e sono messi in atto progetti di rilevanza nazionale che hanno identità nuova e rinnovata all’istruzione professionale”.