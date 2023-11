Comiso (Rg): domenica sfida di alto livello tra Multiprestito e Cus Palermo

L’arduo e avvincente contesto competitivo che caratterizza il Campionato di Serie C Unica Sicilia e Calabria, vedrà domenica prossima, 5 Novembre, un’altra sfida intensa e di livello. La Multiprestito Comiso, infatti, affronterà il CUS Palermo in un confronto tra due squadre attualmente appaiate al secondo posto in classifica con tre vittorie e una sconfitta ciascuna. La partita si preannuncia anche come un’occasione di riscatto per entrambe le formazioni.

Coach Farruggio e i suoi ragazzi sono determinati a voltare pagina dopo la sconfitta subita domenica scorsa e non lascia spazio a dubbi: “Conosciamo bene il Palermo e sarà fondamentale l’approccio mentale con la partita. Abbiamo lavorato molto sugli sbagli commessi a Giarre ma nel contempo ho avuto conferma del valore dei miei giocatori, la loro determinazione ed il loro essere squadra. Quindi concentrazione e determinazione da parte nostra ma confido molto anche sul supporto dei nostri tifosi, che non è mai mancato e che domenica prossima sarà davvero molto importante”.

Per la Multiprestito Comiso il calendario propone un trittico di sfide molto impegnative che metterà in chiaro quali sono le vere ambizioni della squadra comisana. Dopo il Palermo, infatti, ci sarà la difficile trasferta in casa della capolista Invicta Caltanissetta (domenica 12 Novembre) e poi la partita in casa contro Basket Academy Catanzaro (domenica 19 Novembre).

“Il salto di categoria – prosegue Farruggio – ci ha proiettato in una competizione di alto valore con squadre di spessore che dovranno essere affrontate sempre con la giusta cattiveria agonistica e mentale. Dobbiamo prendere consapevolezza che tutte le squadre ci possono mettere in difficoltà e che non vince sempre solo chi è il più forte ma anche chi non molla mai. Ho fiducia nella mia squadra e non molleremo mai fino all’ultimo”.