Messina: laureati in logopedia, le prime menzioni d’onore

Due menzioni d’onore, le prime in assoluto per il corso di laurea in logopedia dell’università di Messina, sono state conferite a Cristian Foraci, di Tortorici (Messina) e Lara Pistorìo di Giarre (Catania). Insieme a loro altri 12 colleghi, tutti proclamati dottori del corso di laurea triennale abilitante in logopedia. A breve i talentuosi giovani, tutti laureati con voti alti, dal 108 al 110 e lode, inizieranno il loro percorso lavorativo.

Lara Pistorìo Cristian Foraci Precedente 1 di 2 Successivo

La commissione esaminatrice, presieduta dalla professoressa Patrizia Longo, si è detta soddisfatta del risultato conseguito. “Un gruppo brillante – ha dichiarato la Longo – che si è lasciato guidare, che ha manifestato grande curiosità per ogni opportunità gli sia stata loro data. Come oggi avete detto in coro unanime ‘nessuno di noi poteva immaginare quanta bellezza si celasse dietro questa professione’. Il vostro viaggio inizia adesso. Il mio auguro, come dice un autore, è di collezionare attimi di altissimo splendore”.

(ringraziamo per le foto e le notizie aggiuntive, il giovane Antonino Pellegrino e la signora Cinzia Cusmano)