Isola delle Femmine (Pa): turisti americani in visita alla casa museo Joe Di Maggio

Continua la visita di turisti americani a Isola delle Femmine, nel palermitano, alla casa museo dedicata a Joe Di Maggio. I turisti, accolti da Agata Sandrone, presidentessa di BCsicilia di Isola delle Femmine e curatrice della casa museo, spesso vengono accompagnati anche da Antonino Scala, presidente dell’associazione Isola-Pittsburg forever e Stefano Bologna, presidente di Friends of Isola delle Femmine.

Molto spesso, gli americani che arrivano in Sicilia hanno antenati originari del territorio e vengono anche con l’intento di ripercorrere a ritroso le emozioni, le paure e le gioie vissute dai loro avi quando partirono per il nuovo mondo. La casa museo Joe Di Maggio si sta rivelando giorno dopo giorno, un punto di riferimento del turismo straniero, soprattutto statunitense, interessato a conoscere i luoghi a cui è legata la storia del marito di Marilyn Monroe.

Come, ad esempio, qualche mese fa quando un gruppo di visitatori americani, che arrivavano con un aereo privato per appena quattro giorni, hanno scelto di inserire nel loro breve tour in Sicilia proprio la casa museo di Isola delle Femmine. La struttura voluta da BCsicilia, l’associazione a carattere regionale che si occupa di salvaguardia e valorizzazione di beni culturali e ambientali, creata alcuni anni fa in via Cutino dove viveva la famiglia Di Maggio, rappresenta oggi una grande opportunità di sviluppo per il territorio di Isola delle Femmine e per l’intero circondario.