Messina: alla multisala Apollo la prima proiezione di “Phobia”

Ci sarà anche il regista Antonio Abbate insieme all’attore coprotagonista, il messinese Eugenio Papalia, alla prima proiezione siciliana di “Phobia”. Appuntamento per giovedì 26 ottobre alle 20.20 alla multisala Apollo di Messina. Il thriller è il lungometraggio d’esordio del regista Abbate.

Quella di giovedì sarà la prima proiezione in Sicilia del film che racconta la storia di Chiara che torna dopo molti anni nel casale di famiglia, insieme all’amica Michela. Un oscuro incidente l’aveva spinta ad andare via, ma ora i vecchi rancori sembrano finalmente superati. Durante la notte, però, Michela scompare. Chiara chiede aiuto alla sua famiglia. “Chi è Michela?” le chiedono .La ragazza aveva cenato con loro, eppure tutti negano di averla vista. Chiara è l’unica a ricordarsi di lei. La serata sarà aperta da un saluto al pubblico presente in sala da parte del regista Abbate e dell’attore messinese Eugenio Papalia che, in questa pellicola, ha il ruolo di coprotagonista.

Per Papalia è un ritorno nella sua città natale. “Phobia – dice – è stata una prova intensa. In generale affrontare il tema della salute mentale non è mai semplice e il dramma di questo racconto ne è portavoce. Il lavoro sul mio personaggio mi ha costretto a guardare, cercare e immaginare i lati più bui e deboli dell’animo umano. Fino a che punto riusciamo a prevedere le conseguenze delle nostre azioni? In questo senso è stato prezioso l’aiuto di Antonio Abbate e non vedo l’ora di far vedere il film alla mia Messina per questa prima siciliana”.

Al termine della proiezione sarà possibile dialogare con il regista e l’attore. Su soggetto e sceneggiatura di Giacomo Ferraiuolo e Michele Stefanile, Phobia vede protagonista la popolarissima Jenny De Nucci, la cui già corposa filmografia include: “Ancora più bello” e “Sempre più bello” di Claudio Norza; “Ragazzaccio” di Paolo Ruffini; “Prima di andare via” di Massimo Cappelli e “Lo sposo indeciso” di Giorgio Amato, oltre alle serie televisive “Un passo dal cielo” e “Don Matteo”. A completare il cast: Federica De Benedettis (Forever young), Beatrice Schiaffino (Do ut des), Francesca Romana De Martini (Vallanzasca – gli angeli del male) e Federico Tocci (Suburra – la serie), con la partecipazione di Antonio Catania (Mediterraneo).