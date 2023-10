Cabras (Or): ad Alberto Samonà il premio speciale “Award rotta dei fenici 2023”

Il giornalista siciliano Alberto Samonà ha ritirato a Cabras, in provincia di Oristano, in Sardegna, il premio speciale alla personalità “Rotta dei fenici”, per essersi distinto per la sua attività nei campi archeologico, culturale e di valorizzazione. Samonà, giornalista e scrittore siciliano, è componente del consiglio di amministrazione del parco archeologico del Colosseo.

Il premio è stato consegnato a Samonà nel corso di una cerimonia che si è tenuta al museo civico Giovanni Marongiu di Cabras (Oristano), nell’ambito del XVI dialogo euro-mediterraneo sulla rotta dei Fenici, nel ventennale del riconoscimento della rotta quale itinerario culturale del consiglio d’Europa. All’incontro che si è svolto nella località sarda, hanno preso parte università italiane e straniere, delegazioni internazionali e rappresentanti di 15 nazioni, del consiglio d’Europa e dei ministeri di quattro paesi. Si è discusso, in particolare, sulle strategie da adottare per una migliore fruizione, conoscenza e comunicazione del patrimonio culturale mediterraneo.

“Questo premio di valenza internazionale – ha detto Alberto Samonà – ha per me un significato molto importante perché mi è stato consegnato nel corso di queste giornate dedicate ai beni culturali e al Mediterraneo, culla di popoli e di civiltà, come romani, greci e fenici, che oggi più che mai, in un mondo sempre più diviso e cieco, può e deve tornare ad essere quel “Mare nostrum” che unisce nel nome di una koiné culturale dalle profonde e antiche radici”.

Il XVI dialogo euro mediterraneo è stato organizzato da “La rotta dei fenici” in collaborazione con la “Fondazione Mont’e Prama”.