Palermo: all’istituto Gramsci siciliano si ricorda Lucio Libertini

All’istituto Gramsci siciliano di Palermo, il 13 e il 14 ottobre si terranno due giornate per ricordare Lucio Libertini, politico, economista e giornalista, nato a Catania nel 1922 e morto ad agosto nel 1993. Libertino fu anche dirigente del PSIUP, parlamentare del PCI e poi tra i fondatori del partito di rifondazione comunista

Tra il 1983 e il 1988, allora senatore del PCI e responsabile della commissione nazionale casa, trasporti e infrastrutture, seguì in prima persona le questioni politiche siciliane perché in quel periodo si combatteva contro la sciagurata legge sul condono edilizio, la cosiddetta legge Nicolazzi e per il risanamento e il recupero del territorio come grande priorità nazionale, il filo rosso di un discorso di prospettiva da raccordare con una strategia più generale di sviluppo economico e alternative di governo. E sempre su questa linea, per invertire la tendenza di un Mezzogiorno appendice del resto d’Italia, Libertini profuse il suo grande impegno per la rinascita del sistema ferroviario meridionale e l’uso moderno delle linee secondarie anche ai fini turistici, per l’ammodernamento della viabilità minore e la razionalizzazione della rete di grande viabilità promuovendo fin dal 1986 una riflessione lucida, approfondita ed analitica sulla questione del ponte sullo Stretto nel quadro di un progetto di sviluppo del territorio, delle infrastrutture e del sistema dei trasporti nel Mezzogiorno.

A questo siciliano, politico instancabile ed eccelso oratore, dalla intelligenza critica e visionaria sono dedicate le due giornate di incontri nel corso delle quali verrà inaugurata la mostra dedicata alla sua vita e presentata la raccolta dei suoi principali interventi sulle questioni siciliane. Due giornate per Lucio libertini, un’altra idea di Sicilia

Manifestazioni a Palermo in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita. Venerdì 13 ottobre L’idea di un grande piano di recupero del territorio – Inaugurazione della mostra ore 15,30 -19,30 dedicata alla vita di Lucio Libertini. Dibattito sui tempi dell’urbanistica, della mobilità, dell’ambiente ne parlano Pistone, Lino, Ciuffini, Ajroldi, Miceli, Zanna, Galati Tardanico, Tomasino, Martinico, Ortolano. Coordina, Roberto Niccolai. Intervengono, Salvatore Nicosia Istituto Gramsci Siciliano, Sebastiano Monaco, presidente Ordine Architetti Palermo, Vincenzo Di Dio Presidente Ordine Ingegneri di Palermo con il patrocinio dell’ordine degli architetti di Palermo e fondazione, istituto nazionale di urbanistica Sicilia, ordine degli ingegneri di Palermo, centro regionale studi urbanistici di Sicilia, istituto Gramsci Siciliano.

Sabato 14 ottobre Lucio Libertini la Sicilia e il Mezzogiorno – Presentazione del libro “In ricordo di ore 10,00 -13,00 Lucio Libertini, Modernità del pensiero attualità di un impegno”, a cura di Donatella Lino. La straordinaria esperienza e la militanza nella sinistra storica nei ricordi della sua comunità politica, ne parlano: Pistone, Lino, Figurelli, Russo Spena, Crocetta, Bottari, Sanfilippo, Forgione, Aiello, Riolo, Cracolici, Bertinotti. Coordina, Gaspare Nuccio. Intervengono, On. Gaetano Galvagno Presidente dell’ARS, On. Alessandro Aricò, assessore alle Infrastrutture Mobilità. Sala Pio La Torre – Palazzo dei Normanni, Piazza del Parlamento 1 (locandina evento)

Programma completo dell’iniziativa su:

https://archiviomarinioltreilsecolobreve.it/comitato-nazionale-lucio-libertini

Per info e adesioni:

Archivio Roberto Marini, tel. 0573 766349 Pistoia – 335 8422015 Palermo

Istituto Gramsci Siciliano, 091 6526745

foto Wikipedia