Bronte (Ct): verso la nuova edizione della sagra del pistacchio

Bronte si prepara al bagno di folla che per l’intero week end invaderà in centro storico, sede della Sagra più bella e rinomata della Sicilia. Domani sera alle ore 18.00, all’inizio di viale Catania, il sindaco Pino Firrarello, il presidente del Consiglio comunale, dott. Aldo Catania, la Giunta municipale ed i consiglieri comunali, taglieranno il nastro inaugurale della 32’ Sagra del pistacchio.

Tantissimi gli stand lungo il corso Umberto e nelle piazze, ma c’è attesa per l’area in piazza Spedalieri, dove quest’anno si potrà gustare esclusivamente pistacchio verde di Bronte dop.

“Ringraziamo – afferma il vice sindaco, Salvatore Pizzuto – l’Anas per aver ripulito la Ss 284 anche nei tratti degli altri Comuni. Una Statale senza rifiuti ai bordi è già un buon biglietto da visita per i tanti turisti”.

Sono 2 le aree previste per la sosta gratuità delle auto: una nella parte alta della città, ovvero nella Zona artigianale e l’altra ed in piazza Saitta nel quartiere Sciarotta. Dei bus navetta accompagneranno i visitatori dai parcheggi fino all’ingresso della Sagra.

“Chi vuole venire a trovarci in auto può farlo in serenità e lasciare il veicolo nelle aree di sosta. – afferma il sindaco Pino Firrarello – Nonostante ciò consigliamo comunque l’utilizzo dei mezzi pubblici e ricordiamoci che la domenica la Fce ha messo a disposizione 4 bus in diversi orari per raggiungere la Sagra. Chi proviene da Catania e vuole raggiungere Randazzo o Maletto segua le indicazioni dei percorsi alternativi”.