Siracusa: via libera al gemellaggio con Wurzburg

Il consiglio comunale di Siracusa ha detto sì al gemellaggio tra Würzburg e la città aretusea, e all’istituzione di un ufficio speciale comunale per gestire i rapporti di collaborazione tra le due città. “Ho davvero molto apprezzato – spiega Rosano di Noi albergatori – questo gesto convinto e unanime, che porterà a un sodalizio utile a consolidare i rapporti socioculturali tra le due città patrimonio Unesco”.

“Il gemellaggio – continua il presidente di Noi albergatori Siracusa – rafforzerà di certo i già consistenti flussi turistici provenienti dalla Baviera tedesca e diretti a Siracusa. Ma anche per la nostra cittadinanza il gemellaggio rappresenterà una preziosa occasione per visitare la splendida città della famosa strada Romantica, la monumentale Residenz, castello di Veitshöchheim, la residenza dei principi-vescovi e poi gli affreschi di Tiepolo il quale, nel 1750, viene chiamato dal principe-vescovo Carl Philipp Von Greiffenclau di Würzburg, in Franconia, per decorare il nuovo Residenz. Si tratta di un maestoso palazzo, su modello della Reggia di Versailles, progettato dall’architetto Balthasar Neumann e Lucas Von Hildebrandt. E poi – conclude Rosano – Würzburg è tanto altro ancora con, per esempio, l’eccellente produzione di vino bianco imbottigliato nella cosiddetta pulcianella, in tedesco Bocksbeutel”.