Siracusa: ritorna l’Ortyx Drama festival

Ritorna ad Ortigia, a Siracusa, l’Ortyx Drama Festival, giunto alla sua quarta edizione. Dal 27 settembre e fino a domenica 1 ottobre sono in programma, nel centro storico di Ortigia, sei nuove proposte teatrali che coinvolgono allievi ed ex allievi della scuola di teatro della fondazione INDA.

Il festival riparte dalle oltre mille presene dello scorso anno e si pone come obiettivo quello di far dialogare le proposte dei giovani dell’accademia con le realtà presenti sul territorio. Il titolo della quarta edizione del festival è “Semele”. “Ci auguriamo – dicono Jacopo Sarotti, Emilio Lumastro, Alessandra Cosentino, Francesco Ruggiero, Alice Pennino, componenti del comitato organizzatore, che Ortigia possa divenire grembo di un’attività artistico-ricreativa e polo di incontri culturali”.

Sono sei i progetti teatrali inseriti nel programma della rassegna. Si parte mercoledì 27 settembre, alle 21 al Teatro Alfeo, con Studio su Yerma a cura di Sara De Lauretis e IrasemaCarpinteri con Federica Clementi, Andrea Bassoli, Sara De Lauretis, Denise Kendall-Jones, Arianna Martinelli, Carloandrea Pecori Donizetti. Giovedì 28 settembre doppio appuntamento: alle 19 all’ex convento di San Francesco andrà in scena Fool for love di Gaia Cozzolino e Arianna Martinelli con Giuseppe D’Agata, Lorenzo Ficara, Jacopo Sarotti e Mariachiara Signorello; alle 21,30 è in cartellone MEMORIAE di Andrea Bassoli con Alberto Carbone, Carlo Alberto Denoyè, Emilio Lumastro e Marta Parpinel. Piccolo principe a cura di Caterina Alinari e Matteo Nigi con Carlo Alberto Denoyé, Giorgia Greco, Federica Leuci, Matteo Nigi e Alice Pennino è la proposta in programma venerdì 29 settembre, alle 21 al Teatro Alfeo. Sabato 30 settembreArtǝ di Vanda Bovo e Federica Leuci con Vanda Bovo, Federica Leuci, Elisa Zucchetti sarà messo in scena alle 21 all’ex convento di San Francesco. A chiudere la rassegna, domenica 1 ottobre alle 21 al Teatro Alfeo, sarà (Nel)le mie lacrime di e con Giovanni Costamagna e Davide Sgamma.

“Il programma della manifestazione sta crescendo di anno in anno e questo è un bellissimo segnale di vitalità – ha detto Fabio Granata, assessore alle Politiche culturali del Comune di Siracusa –. E’ un cartellone importante sia per i temi trattati sia per un virtuoso dialogo tra tradizione e innovazione”. “Allievi ed ex allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico sono stati molto bravi a consolidare questa manifestazione – ha dichiarato Pucci Piccione, presidente dell’associazione Amici dell’INDA. La scommessa, per i prossimi anni, sarà uscire anche da Ortigia e portare il teatro anche nei quartieri di periferia”.

Ortyx Drama Festival è sostenuto dal Comune di Siracusa, dalla Fondazione INDA, dall’Accademia d’Arte del Dramma Antico, dall’associazione Amici dell’INDA, dall’associazione Anno Domini 2022, dal Teatro Alfeo-Teatro dei Pupi e dell’Associazioni Pupari di Siracusa. L’ingresso a tutte le proposte di Ortyx Drama Festival è libero e fino a esaurimento posti. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a ortyxdramafestival@gmail.com o chiamando i numeri 3331985023, 3457953777 o 3336035307.