Aci Catena (Ct): inaugurato il nuovo teatro all’aperto

Nell’area archeologica delle terme romane di Santa Venera al pozzo in Aci Catena, nel catanese, è stato inaugurato il nuovo teatro all’aperto. Una serata magica, piena di emozioni e colori grazie anche alla partecipazione del coro lirico siciliano.

Il Coro Lirico Siciliano e l’ensemble orchestrale in residence del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, diretti come di consueto magistralmente da Francesco Costa ha esaltato le pagine più note dei grandi musicisti legati fortemente alla Sicilia: Franco Battiato e Giuni Russo. Più di due ore di concerto con un programma incentrato sulla produzione musicale più celebre, ma anche più intima e spirituale di Battiato reinterpretata in una chiave acustica singolare dalle risonanze che fanno eco alla classica, al popolare e al pop: Prospettiva Nevskij, Segnali di Vita, L’animale, Povera patria, L’ombra della luce, L’era del cinghiale bianco, Stranizza d’amuri, Bandiera bianca, Cucurucu, La Cura, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare sono stati i brani che hanno omaggiato l’arte mistica e universale del celebre cantautore etneo.

L’evento concertistico di inaugurazione ha potuto godere della partecipazione di un nutrito parterre di eccellenti voci: Rita Botto, Sonia Addario e Alberto Munafò. In modo particolare è stata fortemente apprezzata la superba prova di Munafò nel celebre inno poetico di Battiato “La Cura”.

Oltre alla magnificente interpretazione canora e scenica del Coro Lirico Siciliano e della formazione orchestrale si deve sottolineare l’esecuzione magistrale di Gianluca Abbate, virtuoso pianista, che ha regalato emozioni anche nell’intervento poetico di Maria Grazia Falsone.

Tra i momenti più ricchi di energia e coinvolgimento, l’omaggio a Giuni Russo: oltre alla struggente e intima interpretazione di “Strade parallele”, con la particolare interpretazione di Rita Botto, si è realizzato, in una inedita versione per coro lirico e orchestra firmata da Corrado Neri, uno dei brani che ha contraddistinto la carriera di Giuni Russo, “La sua figura”, ispirato al cantico di san Giovanni della Croce.

Una serata evento per il rinato Teatro di pietra della cittadina etnea, un ulteriore successo firmato Coro Lirico Siciliano, una inaugurazione in grande stile per il Festival Lirico dei Teatri di Pietra che si conferma tra le manifestazioni di prestigio e di rilievo artistico a livello nazionale e internazionale e definita come la stagione più “cool” dell’Estate Siciliana 2023.