Marineo (Pa): musica al castello Beccadelli Bologna

Il castello Beccadelli Bologna di Marineo, nel palermitano, ospiterà grandi artisti in occasione del “Festival delle musiche”. Domani il concerto del Giuliana Di Liberto jazz quartet, mercoledì 30 agosto lo straordinario Giuseppe Milici e grande chiusura giovedì 31 agosto con il chitarrista Francesco Buzzurro.

Domani, martedì 29 agosto, in occasione della prima edizione del festival delle musiche con inizio alle 21.00 e ingresso libero. Il concerto di stasera del Giuliana Di Liberto Jazz Quartet, con il progetto “Ritornerai” racconta un momento storico in cui il jazz influenza le più belle canzoni d’autore genovesi e di altri padri del nostro cantautorato. Interpretare questa musica significava innanzitutto libertà, tirarsi fuori da schemi rigidi e lineari, le melodie/armonie nascevano nel momento stesso in cui venivano suonate, le note si susseguivano e si intrecciavano motu proprio. I musicisti subivano il fascino irresistibile delle note jazz, soprattutto in un momento particolare in cui i cantautori italiani, come Luigi Tenco, Giorgio Gaber,Gino Paoli, Bruno Lauzi, Fabrizio De Andrè, attenti ai grandi temi del dibattito pubblico, ricercavano spasmodicamente un nuovo filone in contrapposizione con la musica di intrattenimento.

Improvvisamente, con le canzoni si può raccontare di tutto: il tempo, la nostalgia, la vita la morte, il disagio esistenziale, anche utilizzando termini impensabili prima d’ora. Nel corso della serata sarà proposta una rilettura jazzistica di “Mi sono innamorata di te”, “Lontano lontano”, “Ritornerai”, “Io che amo solo te” e tanti altri grandi cantautori italiani che hanno scritto le più belle pagine della musica italiana nel mondo.

Il festival proseguirà mercoledì 30 agosto con l’armonicista e compositore palermitano Giuseppe Milici che ha affrontato linguaggi musicali diversi ,collaborando a livello internazionale con decine di artisti, da Laura Fygi a Toots Thielemans, da Gino Paoli a Gigi d’Alessio e i Dirotta su Cuba, oppure esprimendosi da solista come autore ed esecutore di colonne sonore cinematografiche, in alcune tra le maggiori trasmissioni televisive italiane, dal festival di Sanremo a Fantastico, nonché siglando fiction di successo.

La manifestazione si concluderà il 31 agosto con la performance musicale del chitarrista Francesco Buzzurro. Di lui ha detto Ennio Morricone: “Tra i più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta”. Concertista internazionale, ha insegnato tecnica dell’improvvisazione in molti seminari e scuole di musica in tutto il mondo ed è stato direttore artistico del dipartimento riunito di chitarra all’univeristà della musica di Los Angeles. Francesco Buzzurro, grazie alla sua straordinaria tecnica di matrice classic,a aperta ad una conoscenza profonda del jazz e dell’improvvisazione, è diventato negli anni un punto di riferimento assoluto per il mondo della chitarra acustica. Le sue composizioni originali come “onde”, “Cuore degli amigranti” e “Song for Django”, rivelano invece gli aspetti più intimi della sua personalità.