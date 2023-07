Ragusa: domenica si annunceranno i finalisti del concorso YPIA

Domenica 23 luglio 2023 alle ore 18.30 a Ibla, presso l’Antico Convento ai Giardini Iblei, saranno annunciati i nomi dei dodici finalisti della terza edizione del concorso “YPIA – Young photographers from Italian Academies” promosso e organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Catania e dal Ragusa Foto Festival. Tra la dozzina finalista saranno poi proclamati i quattro vincitori i cui lavori saranno esposti in una mostra a novembre 2023, organizzata e prodotta dal Ragusa Foto Festival. ùLa terza edizione del contest replica il successo delle passate edizione con l’entusiastica adesione di un ancora più consistente numero di istituti artistici di livello terziario: sono infatti 22 – tra Accademie di Belle Arti, ISIA, corsi di fotografia di livello universitario, istituzioni di promozione della fotografia – le scuole italiane di fotografia che hanno risposto alla call per promuovere i lavori dei loro studenti, e 72 i progetti di giovani autori candidati a partecipare alla selezione della terza edizione. Da Milano a Torino, da Firenze a Urbino, da Bari a Catania, le proposte pervenute saranno valutate dall’apposita giuria presieduta da Gianluigi Colin artista, art director, critico d’arte e cover editor de “La Lettura” del Corriere della Sera, Rosario Antoci, artista, docente ABA Catania, membro del comitato scientifico del Festival e coordinatore del progetto, Antonello Frongia storico dell’arte e docente Università Roma3, in rappresentanza di SISF; Corrado Gugliotta, gallerista, Galleria La Veronica di Modica (Rg) e Ambra Stazzone, curatrice e docente di ABA Catania. Il successo dell’iniziativa conferma Ragusa Foto Festival, piattaforma internazionale di dialogo, confronto e ricerca all’insegna della fotografia, della creatività e dell’arte, che valorizza i giovani talenti, offrendo un osservatorio di scambio tra studenti, professionisti ed esperti di fotografia. Lieti del grande riscontro ottenuto dalla terza edizione, l’Accademia di Belle Arti di Catania e il Ragusa Foto Festival ringraziano tutte gli istituti invitati e in particolare quelli che hanno partecipato con i progetti dei loro studenti:

– Accademia di Belle Arti di Bari

– Accademia di Belle Arti G Carrara- Politecnico delle arti di Bergamo

– Accademia di Belle Arti di Bologna

– Accademia di Belle Arti di Catania

– ISIA Faenza

– Accademia di Belle Arti di Firenze

– Fondazione Studio Marangoni di Firenze

– Accademia di Belle Arti di Foggia

– Accademia di Belle Arti di Frosinone

– Accademia di Belle Arti di Lecce

– Accademia di Belle Arti di Macerata

– Accademia di Belle Arti di Brera Milano

– CFP Bauer, Milano

– Accademia di Belle Arti di Napoli

– Accademia di Belle Arti di Ravenna

– Accademia di Belle Arti di Roma

– IED Roma

– RUFA Roma

– Made Program Siracusa

– Accademia di Belle Arti Albertina di Torino

– Accademia di Belle Arti di Verona

– Accademia di Belle Arti di Venezia