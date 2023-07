Polizzi Generosa (Pa): caldo e incendi

Riceviamo e pubblichiamo un articolo a firma di Antonio David

La Sicilia è attualmente colpita da un’ondata di caldo intenso, che sta alimentando un aumento dei casi di incendi in tutta la regione. Questo fenomeno può essere attribuito sia all’autocombustione naturale che all’intervento dell’uomo, che spesso mette in atto azioni di pulizia o vendetta.

Nelle Madonie, i primi incendi si sono verificati diverse settimane fa, interessando i comuni di Valledolmo, Collesano, Castellana e Polizzi Generosa. Dopo i due incendi dello scorso sabato, anche ieri è stato registrato un nuovo inizio di incendio nella contrada “Scannale” lungo la SS643. Quest’area è spesso bersaglio delle fiamme, ma grazie all’intervento tempestivo del Corpo Forestale, la situazione è stata riportata alla normalità dopo alcune ore di lavoro.

Le squadre antincendio e il distaccamento del Corpo Forestale di Polizzi Generosa sono in azione e continuano a sorvegliare attentamente il territorio lungo la SS643 e la SP119, che rappresentano due fronti cruciali per la regione. Grazie all’ausilio dei droni, è possibile monitorare costantemente ogni minima area per individuare eventuali piromani o principi di incendi. Gli operai forestali stanno lavorando incessantemente per creare viali antincendio su entrambi i fronti. Una parte di loro (101nisti) ha completato la prima fase di occupazione garantita, mentre altri 151nisti rimarranno sul territorio per circa un altro mese.

L’impegno delle autorità competenti e degli addetti al Corpo Forestale è fondamentale per contrastare la diffusione degli incendi e proteggere il territorio dalle devastazioni. Tuttavia, è importante sensibilizzare la popolazione sull’importanza di prevenire incendi accidentali e di segnalare tempestivamente comportamenti sospetti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza e l’ambiente. Solo con un approccio congiunto e una maggiore consapevolezza sarà possibile affrontare efficacemente questa sfida e proteggere la Sicilia dalle conseguenze degli incendi.